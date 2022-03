Κοινωνία

Παπασάββας: Δεν δόθηκε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα - Απρόσμενος ο θάνατος της Μαλένας

Ο Διοικητής των Νοσοκομείων Παίδων αποκαλύπτει το “άγχος” της Ρούλας Πισπιρίγκου για τα μονόκλινα δωμάτια και τις κάμερες ασφαλείας. Τι λέει για τους θανάτους των δύο κοριτσιών.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε ο Εμμανουήλ Παπασάββας, Διοικητής Νοσοκομείων Παίδων, για την πολύκροτη υπόθεση με τους τρεις θανάτους των κοριτσιών στην Πάτρα.

Ο διοικητής, αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της 33χρονης που κατηγορείται για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της,Τζωρτζίνας, αλλά και στην εικόνα των δύο κοριτσιών που είχαν νοσηλευτεί στο Παίδων.

Όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, δεν χορηγήθηκε στην Τζωρτζίνα από τους ιατρούς καταμίνη και επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που θέλουν τη μητέρα της 9χρονης να ζητά μονόκλινο κρεβάτι αλλά και το "άγχος" της για το εάν υπάρχουν κάμερες. λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μητέρα όντως ζήτησε μονόκλινο δωμάτιο και ρώτησε όντως αν υπάρχουν κάμερες.»

Όσον αφορά τη μικρή Μαλένα, ανέφερε πως όταν διαγνώστηκε με το πρόβλημα υγείας, έκανε χημειοθεραπείες και η κλινική της εικόνα φαινόταν πολύ καλή, κάτι που δεν δικαιολογεί τον αιφνίδιο θάνατό της και για αυτό, διατάχθηκε και νεκροψία/νεκροτομή. Συγκεκριμένα ανέφερε για το παιδί: «Πήγαινε καλά, εκτιμήθηκε πως ήταν άριστη η κλινική του κατάσταση και κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του ύπνου, μαζί με τη μητέρα του, έπαθε το επεισόδιο και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν τα κατάφερε.»

Όσον αφορά τις μαρτυρίες που αναφέρουν πως η Ρούλα Πισπιρίγκου, δεν έσπευσε να ζητήσει βοήθεια από τους γιατρούς, ανέφερε χαρακτηριστικά: "Όντως η μητέρα πήγε στη νοσηλευτική στάση και ζήτησε βοήθεια για το παιδί" όμως όπως τόνισε δεν γνωρίζει εάν όπως λέγεται, η στάση της ήταν νωχελική και χάθηκε χρόνος.





