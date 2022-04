Παράξενα

Γυναίκα δικαστής πιάστηκε επ' αυτοφώρω να κλέβει τρόφιμα!

Η λαμπρή καριέρα μιας ανώτατης λειτουργού που έληξε άδοξα. Ο μοιραίος κεφτές, η κλοπή και η καταδίκη

Στη δύση της λαμπρής καριέρας της στην υπηρεσία του δικαίου, μια δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Σουηδίας καταδικάστηκε για την κλοπή κεφτέδων και ενός χριστουγεννιάτικου ζαμπόν, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία.

Η 67χρονη δικαστής πιάστηκε επ’ αυτοφώρω σε ένα κατάστημα στο κέντρο της Στοκχόλμης, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Καταδικάστηκε σήμερα να πληρώσει πρόστιμο 50.000 κορώνες (περίπου 4.800 ευρώ), όπως είπε ο εισαγγελέας Περ Νικολς που είχε αναλάβει την υπόθεση.

Η δικαστής παραιτήθηκε από το αξίωμά της τον Φεβρουάριο, όταν έγινε γνωστή η υπόθεση στον Τύπο. Είχε υπηρετήσει επί σχεδόν δύο δεκαετίες στο Ανώτατο Δικαστήριο του βασιλείου, που αριθμεί μόνο 16 δικαστές.

Εκτός από το ζαμπόν και τους κεφτέδες (παραδοσιακά εδέσματα του χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν στη Σουηδία), είχε κρύψει επίσης στο καλάθι της λουκάνικα και τυρί, σκεπάζοντάς τα με μια άλλη σακούλα, σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Dagens Juridik.

