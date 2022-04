Κόσμος

Σερβία: Έκρηξη με νεκρούς σε ορυχείο

Νεκροί, τραυματίες και εγκλωβισμένοι από έκρηξη μεθανίου σε στοά ορυχείου.

Οκτώ ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν από έκρηξη μεθανίου σε ορυχείο στη νότια Σερβία, ενώ άλλοι 20 έχουν τραυματιστεί. Συνεργία διάσωσης, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση (RTS), πραγματοποιούν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 5:00 π.μ. στο ορυχείο γαιάνθρακα «Soko» στην πόλη Σοκομπάνια της Σερβίας, όταν αναλάμβανε υπηρεσία η πρώτη βάρδια.

Πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης της Σερβίας (RTS) αναφέρουν ότι στη στοά όπου έγινε η έκρηξη βρίσκονται εγκλωβισμένοι και άλλοι ανθρακωρύχοι και τα συνεργεία διάσωσης καταβάλλουν προσπάθειες για να τους απεγκλωβίσουν.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι από την έκρηξη υπάρχουν οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες.

