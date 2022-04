Κοινωνία

Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: Έρευνα στο σπίτι της παρουσία Εισαγγελέα

Αστυνομικοί κάνουν "φύλλο και φτερό" το σπίτι της κατηγορούμενης στην Πάτρα, παρουσία Εισαγγελέα, αναζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία..

Έρευνα ξεκίνησαν αστυνομικοί, γύρω στις 16:00 της Παρασκυευής, στο σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Πάτρα, παρουσία Εισαγγελέα.

Στο σπίτι βρίσκεται και η αδερφή της, Δήμητρα Πισπιρίγκου, η οποία άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς και στον Εισαγγελέα, προκαλώντας μάλιστα και αλγεινή εντύπωση, για τον τρόπο με τον οποιο πέταξε λουλούδια που πολίτες είχαν αφήσει πάνω στην πορτα του σπιτιού, στην μνήμη της Τζωρτζίνας και των αδελφών της.

Η εντολή δόθηκε στην τοπική Αστυνομία από τον Ανακριτή, προκειμένου να ελεγχθούν στο σύνολό τους οι χώροι του σπιτιού και να μεταφερθεί στην Ασφάλεια κάθε στοιχείο που οι αστυνομικοί και ο Εισαγγελέας κρίνουν πως μπορεί να δώσει περαιτέρω στοιχεία για τους θανάτους της Τζωρτζίνας, της Ίριδας, και της Μαλένας.

Η έρευνα γίνεται μετά τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου και την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος της για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

Εν τω μεταξύ, ορίστηκε νέος δικηγόρος για την Ρούλα Πισπιρίγκου, ο οποίος αναλαμβάνει την υπεράσπιση της 33χρονης μητέρας.

Τον δικηγόρο στη Ρούλα Πισπιρίγκου όρισε η ανακρίτρια, έπειτα από τις διαδοχικές παραιτήσεις δύο ποινικολόγων για την υπόθεση.





