Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος της

Ο Νίκος Ιωάννου παραιτήθηκε από συνήγορος υπεράσπιστης της Ρούλας Πισπιρίγκου που κατηγορείται για τη δολοφονίας της Τζωρτζίνας. Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου.

Παραιτήθηκε από την υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου από την Πάτρα, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας, ο δικηγόρος Νίκος Ιωάννου.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του αναφέρει:

“Μετά τη σημερινή παραίτηση του μέχρι τώρα συνηγόρου της κ. Πισπιρίγκου, εξαιρετικού συναδέλφου κ.κ. Απόστολου Λύτρα, το Γραφείο μας έλαβε εντολή επικοινωνίας με την κατηγορουμένη από τους οικείους της.

Κατόπιν διεκοδικής συζήτησης μεταξύ του κ. Ιωάννου και της κ. Πισπιρίγκου σήμερα στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, και προ της μελέτης της δικογραφίας, τα μέρη αποφάσισαν από κοινού να μην αναλάβει το Γραφείο μας την υπεράσπιση.

Λόγω της σύντομης αυτής εμπλοκής μας στην υπό κρίσιν υπόθεση, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η ποινική διαδικασία είναι η μόνη οδός ανεύρεσης της αλήθειας, και η ψυχραιμία είναι ο πυλώνας που φωτίζει τη δύσβατη αυτή οδό”.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ιωάννου είχε αναλάβει την υπεράσπιση της μητέρας της μικρής Άννυ, την οποία είχε σκοτώσει και τεμαχίσει ο πατέρας της, μία υπόθεση που επίσης είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο και για την οποία η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε τότε κάνει σχόλια στα social media.

Ειδήσεις σήμερα:

