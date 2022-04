Κοινωνία

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έθαψε την Τζωρτζίνα μαζί με το τάμπλετ της (βίντεο)

Ερωτήματα εγείρει η κίνηση της κατηγορούμενης για παιδοκτονία, να ζητήσει, την τελευταία στιγμή, στο φέρετρο της μικρής να τοποθετηθεί και το τάμπλετ της.

Μία συγκλονιστική μαρτυρία που αφορά την κηδεία της Τζωρτζίνας έγινε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επιβεβαιώνει το γραφείο τελετών που είχε αναλάβει την κηδεία της 9χρονης, η μητέρα ζήτησε η Τζωρτζίνα να ταφεί με το τάμπλετ της.

Σύμφωνα με την μαρτυρία, η 33χρονη άφησε ζήτησε τελευταία στιγμή το τάμπλετ να είναι στα χέρια του παιδιού και ύστερα έγινε η ταφή.

Το γεγονός αυτό εγείρει περισσότερα ερωτήματα, από την στιγμή που η υπόθεση πήρε την γνωστή τροπή με τη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου για παιδοκτονία.

