Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 38 σημεία

Ποιες ώρες και σε ποιες περιοχές ανά την Ελλάδα θα βρίσκονται οι Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 38 σημεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά, τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, το Σάββατο, 2 Απριλίου 2022, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες:

Δ. Αγ. Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55 - Δημαρχείο (εσωτερικός χώρος Δημαρχείου), 09:30-15:00 Δ. Νέας Σμύρνης, Γ’ ΚΑΠΗ Πλαστήρα 57, Ν. Σμύρνης, 09:30-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 08:30-16:30. Αρκαδία, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη, 09:00-14:30 Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 08:30-14:00 Αρκαδία, Δ. Β. Κυνουρίας, Πλατεία Καρτσιώτη, Άστρος, 09:00-13:30 Άρτα, Κέντρο Υγείας-ISOBOX, 08:30-15:30 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 8:15-20:15 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30 Εύβοια, Χαλκίδα, 4ο ΚΑΠΗ Χαλκίδας, 7ου Συντάγματος Πεζικού 20, Περιοχή Πειραϊκη Πατραϊκή, όπισθεν 4ου Λυκείου, 09:00 - 15:00 Θάσος, Κέντρο Υγείας Πρίνου, 08:00-15:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-17:00 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλα, αίθουσα Ν. Μάρτης, 09:00-15:00 Καβάλα, Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, 09:00 - 15:00 Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-16:00 Καστοριά, ISOBOX Λεωφόρος Κύκνων, 08:30 - 15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-14:30 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α, 08:30- 15:15 Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 08:15 - 15:30 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 89, 09:30- 15:30 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία, Μπροστά στο Δημαρχείο, 08:00-15:30 Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 08:00-15:30 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-14:00 Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη, 08:30-15:30 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 08:30 - 15:30 Μεσσηνία, Μεσσήνη, Δημαρχείο, 10:00 - 14:00 Νάξος, Εκκλησία Αγίου Νικοδήμου Χώρα, 09:00-15:00 Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:00-14:00 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:30-15:30 Πιερία, Drive Through Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-15:00 Ροδόπη, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δημοκρατίας, 1, Κομοτηνή, 09:00-15:00 Σάμος, ISOBOX έμπροσθεν Κ.Υ Καρλοβάσου Σάμου, 09:30-14:00 Σέρρες, Κέντρο Υγείας Σερρών, 8:30-19:00 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού 08:00-13:00 Τρίκαλα, Κεντρική Πλατεία Καλαμπάκας 08:00-11:00 Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας-Χώρος Εκδοτηρίων, 09:00-15:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:30-15:30 Χανιά, Αύλειος χώρος 2ου Κ.Υ Χανίων (1η – 2η ΤΟΜΥ), 09:00 – 14:30