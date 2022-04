Οικονομία

ΑΑΔΕ – ιδιοκτήτες ακινήτων: Έλεγχοι και διασταυρώσεις στο Ε2

Στο «μικροσκόπιο» του φοροελεγκτικού μηχανισμού, οι περίπου 7,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στο «μικροσκόπιο» του φοροελεγκτικού μηχανισμού θα μπουν φέτος τα έντυπα Ε2 που καλούνται να συμπληρώσουν, πριν μάλιστα από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), οι περίπου 7,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τα ηλεκτρονικά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν ήδη προγραμματιστεί για τη διενέργεια πλήθους διασταυρώσεων, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στο σχέδιο δράσης του 2002, τόσο για τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb όσο και για τα ενοίκια που εισέπραξαν το 2021 οι φορολογούμενοι από την εκμίσθωση κατοικιών, γραφείων ή καταστημάτων.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έντυπο καλούνται να συμπληρώσουν και όσοι κατά την περσινή χρονιά παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους και όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων απαλλάσσονται φέτος από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία φορολογούνται με συντελεστές από 15% έως 45%, ως εξής:

15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος.

35% στα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.

45% στο πάνω από τα 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος.

Πηγή: naftemporiki.gr

