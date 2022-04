Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεοδωρικάκος: Όλοι μαζί να βάλουμε τέλος στον χουλιγκανισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με σύνθημα «Κάθε προπόνηση, κάθε αγώνας είναι γιορτή» ξεκίνησε η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.



Ισχυρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας και του χουλιγκανισμού στέλνουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Ελληνική Αστυνομία και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Με σύνθημα «Κάθε προπόνηση, κάθε αγώνας είναι γιορτή» ξεκίνησε σήμερα η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από το κλειστό γήπεδο του Μιλώνα στη Νέα Σμύρνη παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και γνωστών αθλητών όπως οι: Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, Γιώργος Καλαϊτζής και Ευανθία Μάλτση. Πρόκειται για την αρχή μια σειράς εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν

Ο Υπουργός στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός της απώλειας του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προσκάλεσε ένα ισχυρό σοκ στην κοινωνία δίνοντας το έναυσμα στην Κυβέρνηση να θεσπίσει σκληρά μέτρα κατά του χουλιγκανισμού.

«Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε οριστικά τέλος στο χουλιγκανισμό. Για αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Ελληνική Αστυνομία, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, οι αθλητές, οι γονείς, τα παιδιά μας, όλοι μαζί αγωνιζόμαστε και λέμε τέλος στο χουλιγκανισμό, τέλος στη βία. Ο αθλητισμός είναι γιορτή. Κάθε παιχνίδι είναι γιορτή, κάθε προπόνηση είναι γιορτή και αυτό θέλαμε να σηματοδοτήσουμε και σήμερα. Συμφωνήσαμε πως είναι ωραίο να υποστηρίζουμε διαφορετικές ομάδες και να απολαμβάνουμε, χωρίς μίσος, τις χαρές που μας προσφέρει ο αθλητισμός» τόνισε ο Υπουργός και συμπλήρωσε: «Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Η κατασταλτική δουλειά γίνεται, αλλά το σπουδαιότερο είναι να υπάρχει και η πρόληψη γιατί είναι μια σπουδαία υπόθεση όλης της κοινωνίας. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Τέλος στη βία, ο αθλητισμός είναι γιορτή».

Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα κατά της οπαδικής βίας ήταν συγκλονιστική καθώς οι κερκίδες γέμισαν από γονείς και μικρούς αθλητές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνος Δασκαλάκης: Ποτέ δεν περίμενα πως θα φτάσει αυτή η στιγμή (βίντεο)

Αδελφή Ρούλας Πισπιρίγκου: Να γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου του Μάνου

Φυσικό αέριο: Επιταχύνονται οι έρευνες στο Ιόνιο