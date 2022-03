Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Δε θα επιτρέψουμε να χαθεί ξανά άνθρωπος λόγω χουλιγκανισμού

Για την πάταξη του χουλιγκανισμού και την τυφλή οπαδική βία από την πλευρά της κυβέρνησης μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στον αδικοχαμένο Άλκη τόνισε πως ύψιστο καθήκον της Πολιτείας είναι η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση «δεν μπορεί να επιτρέψει με καμία δύναμη να ξαναχαθεί ανθρώπινη ζωή από αυτό το χουλιγκανισμό, από αυτή την αγριότητα, από αυτή την απάνθρωπη συμπεριφορά», είπε ο ίδιος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στην άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς μέσα σε μία βδομάδα συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, 69 σύνδεσμοι έκλεισαν μέσα σε 15 ημέρες μετά από εκτενείς ελέγχους, ενώ δόθηκε εντολή οι σύνδεσμοι να ελεγχθούν ξανά όλοι εκ νέου.

