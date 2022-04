Life

Όσκαρ 2022: O αδελφός του Κρις Ροκ απειλεί τον Γουίλ Σμιθ

Απειλεί ότι αν δει τον Σμιθ θα του επιτεθεί.

Ο 47χρονος κωμικός Τόνι Ροκ ανέβηκε πρόσφατα στη σκηνή για να μιλήσει για τον αδερφό του, Κρις Ροκ, που χαστουκίστηκε από τον Γουίλ Σμιθ κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων της Ακαδημίας την Κυριακή, απειλώντας ότι αν δει τον Σμιθ θα του επιτεθεί.

«Αν νομίζεις ότι θα ανέβεις σε αυτή τη σκηνή, αυτά δεν είναι τα γ…. Όσκαρ!» ο Τόνι αναφώνησε, προειδοποιώντας τον αμερικανό σταρ.

«Και αν κουβαλήσεις τον κ…ο σου μέχρι εδώ, δεν είσαι υποψήφιος για σκ…α, εκτός από αυτά τα γ… χέρια! Α, θα κάνουμε εμφανίσεις τον υπόλοιπο χρόνο, ν..ρο. Κάθε φορά που με βλέπεις να κάνω παράσταση, εμφανίσου»!

Και συνέχισε «δεν ήθελα να ξεκινήσω το σόου με αυτό τον τρόπο!», συνέχισε, σηκώνοντας τα χέρια του στον αέρα. «Θα χτυπήσεις τον αδερφό μου, το γ… αδελφό μου γιατί η σκύλα σου ξίνισε τα μούτρα της;», εκφράζοντας το θυμό του για το περιστατικό στα φετινά Όσκαρ.

