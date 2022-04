Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης - Παναιτωλικός: Νίκη... ελπίδας για την “Ελαφρά Ταξιαρχία”

Ο Απόλλων Σμύρνης πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Παναιτωλικού στο «Γεώργιος Καμάρας».



Με το πρώτο γκολ από τις 20 Φεβρουαρίου, ο Απόλλων Σμύρνης πέτυχε σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού στο «Γεώργιος Καμάρας», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League. Ο Αμπιόλα Ντάουντα (34’) ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Μπάμπη Τεννέ που κατάφερε να περιορίσει σημαντικά την επιθετική δραστηριότητα του συλλόγου από το Αγρίνιο, παραμένοντας ωστόσο στην τελευταία θέση και το -5 από την προτελευταία Λαμία.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο οι δυο ομάδες προσπάθησαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ο ρυθμός έπεσε. Πολλά λάθη στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μηδενική δημιουργία φάσεων. Μετά το ημίωρο, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» πήρε μέτρα στο γήπεδο και ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στο 34ο λεπτό. Ο Αντώνης Ντεντάκης έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ντάουντα, με διπλή προσπάθεια αφού αρχικά απέκρουσε ο Γιάννης Ανέστης, πέτυχε το 1-0. Οι Αγρινιώτες έψαξαν την άμεση ισοφάριση, ωστόσο ο Γκρέγκα Σορτσάν έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Χαβιέ Μεντόσα στο 41’.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον ουραγό Απόλλωνα να προσπαθεί να «καθαρίσει» το ματς. Ωστόσο, ο Ανέστης απέκρουσε την κεφαλιά του Λουίζ Γκουστάβο Ντομίνγκες στο 50’ και, ακόμα περισσότερο, την προσπάθεια του Νίκου Ιωαννίδη τρία λεπτά μετά. Οι φιλοξενούμενοι είχαν πρόβλημα στο να ξεκλειδώσουν την άμυνα του Απόλλωνα. Το μόνο που κατάφεραν ως τη λήξη του αγώνα ήταν ένα άστοχο σουτ του Φρεντερίκο Ντουάρτε (70’) από πλεονεκτική θέση και, κυρίως, το τετ-α-τετ του Νίκου Βέργου (80’), με τον Σορτσάν να βγαίνει νικητής.

Η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ πήρε μια πολύτιμη νίκη που την κρατάει ζωντανή στην προσπάθεια για την αποφυγή του (άμεσου) υποβιβασμού, ενώ υποχρέωσε αυτή του Γιάννη Αναστασίου στη δεύτερη διαδοχική της ήττα στη διαδικασία των Play Out.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Σορτσάν, Ντεντάκης, Βιτλής, Άλβες, Ντομίνγκες, Κάστρο, Μαρτίνες (63’ Τσιμπσάχ), Φατιόν, Σλίβκα, Ντάουντα (70’ Τσιλούλης / 86’ Φερνάντες), Ιωαννίδης (85’ Εμπακογκού).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης, Λάρσον (46’ Μπακαδήμας), Αντούνες, Κορνέλιους, Βαρόνε (63’ Νταγκό), Μάρτενσον, Ντίας, Μεντόσα (76’ Φλόρες), Ντουάρτε (76’ Μόρσεϊ), Καρέλης (63’ Βέργος).

