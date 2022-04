Παράξενα

Βόλος: Άρπαξαν παιδί μέσα από το ασθενοφόρο

Συναγερμός στους διασώστες του ΕΚΑΒ και το προσωπικό του Νοσοκομείου, από την αρπαγή του παιδιού που νοσούσε με βαριά συμπτώματα, μέσα από το ασθενοφόρο.

Ένα πρωτόγνωρο και συνάμα ασύλληπτο περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στο Αχιλλοπούλειο, μετά τα μεσάνυχτα.

Οικογένεια ρομά από τον Βόλο μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών βρέφος 3,5 μηνών, με υψηλό πυρετό.

Η παιδίατρος εφημερίας που εξέτασε το μωρό έκρινε ότι χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης. Ενημέρωσε τους γονείς και κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να γίνει διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου υπάρχει ειδική μονάδα για τη νοσηλεία νεογνών και παιδιών που νοσούν από κορονοϊό.

Μόλις όμως έφτασε το ασθενοφόρο, συγγενής της οικογένειας μπήκε μπροστά και άρπαξε το μωρό, απαιτώντας να μη γίνει διακομιδή. «Δεν έχει κορονοϊό δεν θα το πάτε πουθενά», ακούστηκε να λέει, αφήνοντας αποσβολωμένο διασώστες και τη γιατρό. Η οικογένεια με το μωρό σε κλάσματα δευτερολέπτου επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και έγινε καπνός.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός ενημέρωσε σχετικά την Αστυνομία και ζήτησε να καταγραφεί το συμβάν.

Πρόκειται για τη γιατρό που λίγα λεπτά νωρίτερα είχε διαγνώσει ότι εξαιτίας του κορονοϊού το βρέφος έχει βρογχιολίτιδα.

