Χειροπέδες σε ληστές τραπεζών και σούπερ μάρκετ

Ο αρχηγός της συμμορίας συνελήφθη βγαίνοντας από τράπεζα που είχε ληστέψει.

Στην εξάρθρωση συμμορίας τα μέλη της οποίας πραγματοποιούσαν ληστείες σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ προχώρησε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι συλλήψεις έγιναν την Παρασκευή μετά από ένοπλη ληστεία, σε υποκατάστημα τράπεζας στην Παλλήνη, στη λεωφόρο Μαραθώνος.

Ο αρχηγός μπήκε στην τράπεζα φορώντας μάσκα και γάντια σιλικόνης, ακινητοποίησε τους υπαλλήλους, αφαίρεσε περίπου 2.600 ευρώ και βγαίνοντας από την τράπεζα οι αστυνομικοί του τμήματος διαρρηκτών της Ασφάλειας Αττικής τον συνέλαβαν όταν μπήκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονη γυναίκα ενώ συνελήφθησαν άλλα δυο άτομα στην Καλλιθέα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από τις 19 Φεβρουαρίου έως και την 1η Απριλίου είχαν διαπράξει 10 ληστείες σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ στην Αττική, αλλά και στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Η συνολική τους λεία υπολογίζεται στις 35.000 ευρώ.

