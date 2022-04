Κοινωνία

Δικηγόρος Ρούλας Πισπιρίγκου: Δεν είναι απαραίτητο η ουσία να χρησιμοποιήθηκε με δόλο

Τι αναφέρεται αναλυτικά στη δήλωση του δικηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου. Τι συζήτησαν στη δεύτερη επίσκεψη του στη ΓΑΔΑ







Για δεύτερη φορά επισκέφτηκε την Ρούλα Πισπιρίγκου στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ο δικηγόρος της, Όθωνας Παπαδόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η 33χρονη ζήτησε να εξεταστεί από ανιχνευτή ψεύδους.

Σε δηλώσεις που έκανε ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η έρευνα εστιάζεται στη «διαδρομή» της κεταμίνης, ενώ προανήγγειλε εξελίξεις. Επίσης, ανέφερε ότι «δεν είναι απαραίτητο η ουσία να χρησιμοποιήθηκε με δόλο», ενώ επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου επιθυμεί να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης ψεύδους.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

"Μελετήσαμε τη δικογραφία, έχουμε εστιάσει στην έρευνα σχετικά με την προέλευση της ουσίας που προκάλεσε το θάνατο του παιδιού, εάν βρούμε τη διαδρομή που έκανε η ουσία μέχρι να φτάσει να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως θα έχουμε βγάλει την άκρη του νήματος σχετικά με το τι έγινε και το ποιος τέλεσε την πράξη.

Υπάρχουν διάφορα πράγματα που τρέχουνε για τα οποία δε μπορώ να σας μιλήσω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εξελίξεις που τρέχουν και έχουν επηρεάσει ψυχολογικά την εντολέα μου Προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη. Προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Σύντομα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Είναι μία ουσία που δεν υπάρχει στο εμπόριο, δεν βρίσκεται εύκολα. Η πληροφορία που διασταυρώσαμε με ειδικούς, σε κάποια πράγματα συμφωνούν όλοι, ένα από αυτά είναι ότι δε μπορεί να την προμηθευτεί κάποιος αυτή την ουσία, διακινείται με αυστηρό και ελεγχόμενο τρόπο. Αυτό μπορεί να είναι καλό για να βρούμε τη διαδρομή της.

Δεν είναι απαραίτητο να έχει χρησιμοποιηθεί με δόλο, ίσως να υπάρχουν και άλλες ανατροπές. Είναι επιθυμία της κατηγορουμένης να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης ψεύδους. είναι μία διαδικασία στην οποία θέλει να υποβληθεί".

