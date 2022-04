Τεχνολογία - Επιστήμη

Προβλήματα σε Messenger και Instagram

Τι συνέβη με τις δύο πλατφόρμες του Meta.





Προβλήματα σε Messenger και Instagram παρατηρούνται εδώ και κάποια ώρα από τους χρήστες. Πολλοί από αυτούς αναφέρουν ότι δεν μπορούν να στείλουν μηνύματα. Άλλοι παρατηρούν ότι ενώ δέχονται μηνύματα στο Messenger στο κινητό τους, δεν μπορούν να διαβάσουν τα ίδια μηνύματα στον υπολογιστή τους, όσον αφορά το Messenger.

Τι αναφέρει το DownDetector

Στο Facebook Messenger, σύμφωνα με το DownDetector, έως τις 20:53 έχουν γίνει 735 αναφορές για προβλήματα στην αποστολή μηνυμάτων.

