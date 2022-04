Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός αισθητός σε Μεσσηνία και Λακωνία

Η πρωινή επίσκεψη του “Εγκέλαδου” τάραξε τους κατοίκους σε πολλές περιοχές.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ έγινε αισθητός το πρωί της Δευτέρας σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας και της Λακωνίας.

Συγκεκριμένα, στις 07:39 της Δευτέρας καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, σε απόσταση 32 χιλιομέτρων ανοιχτά από τον Γερολιμένα της Λακωνίας.

Ο σεισμός εκτιμήθηκε πως είχε εστιακό βάθος 21 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Καλαμάτα και πολλές περιοχές της Μεσσηνίας, καθώς και σε περιοχές της Λακωνίας.

