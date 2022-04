Οικονομία

Τέλος επιτηδεύματος: νέα απαλλαγή για αγρότες και αλιείς

Τι αναφέρεται στην απόφαση του Υπ. Οικονοιμικών. Ποιους και ποια χρονική περίοδο αφορά το μέτρο.

Με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί άμεσα στη Βουλή, η κυβέρνηση παρατείνει και για το φορολογικό έτος 2021 την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και για τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.

Ανάλογη ρύθμιση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αλιείς, ίσχυσε και τα δύο προηγούμενα χρόνια προκειμένου να στηριχθούν οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Το μέτρο αφορά:

- Τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ

-Τους αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Οικονομικών, σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ακόμα ένα μέτρο που αποδεικνύει ότι αξιοποιούμε, στον βέλτιστο βαθμό, τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, ώστε να στηρίξουμε, με ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις, τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

