Ουκρανία - Δένδιας: Η Ελλάδα θα είναι μέρος στο λαμπρό μέλλον της Οδησσού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοινωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών για τη στήριξη στην πληγείσα Ουκρανία.

«Ήρθα εδώ για να επαναλάβω την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μητσοτάκη και να δείξω τη στενή σχέση που έχουμε με την Οδησσό, το παρελθόν της, και επιτρέψτε μου να εκφράσω την ελπίδα, με το μέλλον της» δήλωσε κατά τη χθεσινή συνάντησή του με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό για την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική ενσωμάτωση της Ουκρανίας, Όλγα Στεφανίσινα (Olga Stefanishyna), ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη συνάντησή τους στην Οδησσό, ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την αντιπρόεδρο της Ουκρανίας για τη συνάντηση σε αυτές τις δύσκολες ώρες και διαμήνυσε πως η Οδησσός θα έχει ένα λαμπρό μέλλον. «Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είναι ότι θα γίνουμε μέρος αυτού του μέλλοντος βοηθώντας σας να αναδομήσετε αυτή την πόλη και να την κάνετε ακόμα πιο όμορφη, ακόμα καλύτερη» υπογράμμισε επιπροσθέτως ο Νίκος Δένδιας.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συγκίνησή που ένιωσε κατά την επίσκεψή του στο κτίριο της Φιλικής Εταιρείας και ευχαρίστησε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας για την προστασία της κοινής κληρονομιάς. «Το βρήκα όπως το είχα αφήσει τον Ιούλιο. Με όλα τα είδη αποθηκευμένα στο υπόγειο, προστατευμένα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Εκτιμούμε πολύ το γεγονός ότι προστατεύσατε την κοινή μας κληρονομιά» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.

Επίσης, κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στην Οδησσό, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, συνταγματάρχη Maksym Marchenko. «Έλεγα και στην αναπληρώτρια πρωθυπουργό πριν και στον δήμαρχο νωρίτερα, ότι για εμάς η Οδησσός έχει μια μεγάλη ιστορική σημασία. Και κατά συνέπεια, το μέλλον της πόλης και των ανθρώπων της είναι κομμάτι της ιστορίας μας, κομμάτι του παρελθόντος μας κι ελπίζουμε ότι θα είναι κομμάτι του κοινού μας μέλλοντος» δήλωσε κατά τη συνάντηση ο Νίκος Δένδιας.

«Λυπάμαι για την τωρινή επίθεση, είδα τους καπνούς. Με είχαν ενημερώσει ούτως ή άλλως από το πρωί ότι η Οδησσός έχει υποστεί επίθεση. Κατά τη δική μας άποψη, η επίθεση κατά μιας πόλης είναι το πιο απαράδεκτο πράγμα, είναι έγκλημα πολέμου» προσέθεσε και δεσμεύθηκε ότι θα μεταφέρει στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «αυτά που πρέπει να μεταφερθούν».

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον δήμαρχο της Οδησσού, είπε πως περπατώντας μαζί του είδε τις προετοιμασίες που έχουν γίνει για να μην καταστραφεί η πολιτιστική παράδοση της πόλης και εξέφρασε την ελπίδα όταν ξαναεπισκεφτεί την πόλη «να είναι καλά, να μην έχει υποστεί το παραμικρό πλήγμα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, ώστε να έχει ένα λαμπρό μέλλον, όπως έχει ένα λαμπρό παρελθόν».

Είπε στον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, «όπως ξέρετε, εμείς είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και παρέχουμε κάθε βοήθεια που μπορούμε στην Ουκρανία, στο πλαίσιο και των δύο αυτών Οργανισμών».

Σημειώνεται πως χθες ο Νίκος Δένδιας μετέβη στην Οδησσό προκειμένου να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και να συναντηθεί με τα μέλη της ελληνικής κοινότητας της πόλης. Κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Προξενείο ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του ευχαρίστησε τον γενικό πρόξενο Δημήτρη Δόχτση και τους συνεργάτες του για τον τρόπο με τον οποίο επιτελούν το καθήκον τους.

Εν συνεχεία, επισκέφτηκε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, όπου απέθεσε λουλούδια στο Μνημείο του Όρκου των Φιλικών.

Thank you so much for receiving me in these difficult times. I came here to reiterate the support of the Greek Government & to manifest the close relation we have with Odessa (statement during my meeting (3/4/22) with the Deputy PM of ???? @StefanishynaO). #Odessa (??ΑΜΠΕ) pic.twitter.com/1w7L6ElQMt