Δάσκαλος βίαζε μαθήτριες - Τουλάχιστον 8 εγκυμοσύνες από βιασμούς

Καταπέλτης η απόφαση της Δικαιοσύνης, για τον άνδρα με τις ανώμαλες ορέξεις, ο οποίος δίδασκε σε θρησκευτικό οικοτροφείο της χώρας.

Δικαστήριο της Ινδονησίας καταδίκασε σήμερα σε θάνατο έναν δάσκαλο για τον βιασμό 13 κοριτσιών σε ισλαμικό σχολείο, κάνοντας δεκτή την έφεση των εισαγγελέων που ζητούσαν να του επιβληθεί η θανατική ποινή ενώ αρχικά είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Η υπόθεση του δασκάλου Χέρι Γουιραγουάν προκάλεσε σοκ στην Ινδονησία και έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη να προστατευθούν τα παιδιά από τη σεξουαλική βία στα θρησκευτικά οικοτροφεία της χώρας.

Αφού ο Χέρι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από δικαστήριο της πόλης Μπαντούνγκ τον Φεβρουάριο, οι εισαγγελείς, που είχαν ζητήσει να του επιβληθεί η θανατική ποινή, κατέθεσαν έφεση.

«Τιμωρούμε τον κατηγορούμενο με τη θανατική ποινή», δήλωσε ο δικαστής σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου.

Από το 2016 έως το 2021, ο Χέρι κακοποίησε σεξουαλικά τα 13 κορίτσια, που ήταν ηλικίας μεταξύ 12 και 16 ετών, ενώ άφησε έγκυες οκτώ από τις κοπέλες, ανέφερε δικαστής τον Φεβρουάριο.

Ινδονήσιοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων η αρμόδια υπουργός για την προστασία των παιδιών, είχαν επίσης ταχθεί υπέρ των αιτημάτων για την επιβολή της θανατικής ποινής, αν και η επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας, που είναι αντίθετη στην καταδίκη σε θάνατο, δήλωσε ότι δεν είναι η αρμόζουσα ενέργεια.

Η Ινδονησία, η χώρα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό παγκοσμίως, έχει δεκάδες χιλιάδες ισλαμικά οικοτροφεία και άλλα θρησκευτικά σχολεία που συχνά αποτελούν τον μοναδικό τρόπο για να μορφωθούν παιδιά φτωχότερων οικογενειών.?

