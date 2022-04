Κοινωνία

ΕΛΑΣ - gov.gr: Ψηφιακά και τα αντίγραφα από το βιβλίο συμβάντων

Η εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.





Με τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων οι πολίτες, συνεχίζεται η ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η αίτηση για την έκδοση αντιγράφου πραγματοποιείται με πολύ απλό τρόπο, μέσα από την ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Καταγγελίες». Ειδικότερα, ο πολίτης συνδέεται μέσω των κωδικών Taxisnet ή με τους κωδικούς webbanking και υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά, στο Αστυνομικό Τμήμα που καταγράφηκε το αδίκημα ή το συμβάν. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, το αντίγραφο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη, ο οποίος ταυτόχρονα ειδοποιείται με SMS και email ώστε να εντοπίσει και να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το έγγραφο μέσω του my.gov.gr.

Το αντίγραφο ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (Κωδικός QR, Κωδικός ασφαλείας, Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση. Όλα τα στοιχεία του πολίτη για την υποβολή αίτησης έκδοσης αντιγράφου από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων αντλούνται αυτόματα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας.

Επιπλέον, μέσα από τις ηλεκτρονικές θυρίδες που έχουν αποδοθεί στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εξασφαλίζεται η αμεσότητα, η ακρίβεια και η διαφάνεια όλης της διαδικασίας, καθώς οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους βήμα – βήμα, από τη χρέωση μέχρι τη διεκπεραίωσή του, χωρίς να προσέρχονται με φυσική παρουσία στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Ελληνική Αστυνομία, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η έκδοση αντιγράφου από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων έρχεται να προστεθεί στις κοινές δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί και ήδη παρέχονται ψηφιακά μέσω του gov.gr οι ακόλουθες υπηρεσίες:

• δήλωση απώλειας ταυτότητας

• ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

• δημιουργία πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας και αποθήκευσή του στο wallet του κινητού μας για ελέγχους των πιστοποιητικών σύμφωνα με τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της COVID-19

Σημαντικά οφέλη επιτυγχάνονται και από την ψηφιακή επίδοση εγγράφων ποινικής δίκης που θα ισχύσει από τη νέα δικαστική χρονιά, απελευθερώνοντας 1.500 αστυνομικούς που ήταν επιφορτισμένοι με αυτό το έργο και επιστρέφουν πλέον στα φυσικά τους καθήκοντα. Περαιτέρω, σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού βάρους της Ελληνικής Αστυνομίας επιτυγχάνεται και με την ψηφιακή έκδοση εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων, αλλά και με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών για τις άδειες οδήγησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα:

• ανανέωση άδειας οδήγησης

• αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου

• έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς, κλοπής ή απώλειας

