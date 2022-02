Gov.gr: Ποιες υπηρεσίες θα είναι εκτός λειτουργίας για τρεις ημέρες

Τεχνολογία - Επιστήμη

Εκτός λειτουργίας το gov.gr για τρεις ημέρες. Ποιες υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες του gov.gr που σχετίζονται με:

* Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet (όπως ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.),

* Υπηρεσίες της ΓΓΠΣΔΔ, όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,

* Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως Taxisnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ, Πόθεν Έσχες κ.ά..

Διευκρινίζεται ότι έχει υπάρξει μέριμνα ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία των σχετικών με την COVID-19 υπηρεσιών. Έτσι, θα παραμείνουν λειτουργικές κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι εξής υπηρεσίες του gov.gr:

* Εμβολιασμός κατά της COVID-19 (emvolio.gov.gr)

* Πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης

* Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19

* Δήλωση Αυτοδιαγνωστικών Τεστ COVID-19 (self-testing.gov.gr)

* Rapid test (εισαγωγή αποτελεσμάτων από διαγνωστικά κέντρα/δημόσιες δομές υγείας/κινητά συνεργεία)

* Mobile εφαρμογές Covid Free GR και Covid Free GR Wallet

* Χορήγηση αντιικών φαρμάκων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 fay.eopyy.gov.gr.

Όπως συνέβη και στις προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι κατά το δυνατό μικρότερη η επίδραση από τη μη διαθεσιμότητά τους.

