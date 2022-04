Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας - “Γιατρός για Όλους”: Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο

Σε διαβούλευση μπαίνει από σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας αναρτήθηκε για διαβούλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.opengov.gr/yyka/?p=3256 και τιτλοφορείται «Γιατρός για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις».

Με το νομοσχέδιο οικοδομείται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενισχύεται το ΕΣΥ και αναδιοργανώνεται ο ΕΟΠΥΥ σε νέα ασθενοκεντρική βάση, όπως επισημαίνει το υπουργείο σε ανακοίνωση του. Όλες οι υγειονομικές δυνάμεις της χώρας θα είναι στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας και των πολιτών, αναφέρει και παραθέτει τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με αυτά:

Αναβαθμίζεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και αναδιοργανώνεται ο ΕΟΠΥΥ θέτοντας στο επίκεντρο τον πολίτη. Η διασφάλιση του δικαιώματος όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε γιατρό και σε υγειονομικές υπηρεσίες ξεπερνώντας τα εμπόδια που συντηρεί το σημερινό σύστημα. Καθιερώνεται ο Προσωπικός γιατρός για όλους που θα μπορεί να είναι και ειδικός πέραν της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας. Ο Προσωπικός γιατρός θα αναλαμβάνει τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και θα επιμελείται της πρόληψης και της ενημέρωσης του προσωπικού ιατρικού φακέλου των ασθενών. Καθιερώνεται η ελεύθερη επιλογή Προσωπικού γιατρού και έτσι διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των ιατρών προς όφελος των πολιτών. Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ Προσωπικοί γιατροί θα παρέχουν υπηρεσίες στο ιατρείο τους ή κατ' οίκον και θα μπορούν να συμμετέχουν στις εφημερίες των μονάδων ΠΦΥ στην περιοχή τους. Καθιερώνονται κίνητρα για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό γιατρό. Ο Προσωπικός γιατρός δεν αποτελεί εμπόδιο για την κίνηση των ασθενών στο Σύστημα αντίθετα συμβάλλει στην υποστήριξη, στον προσανατολισμό και στην υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο Σύστημα Υγείας. Νομοθετείται η υποχρέωση όλων των ιατρών που απασχολούνται σε ιδιωτικούς φορείς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και όλων των γιατρών που εγγράφονται στην ΗΔΙΚΑ και αποκτούν το δικαίωμα συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ειδικότητες και σε περιοχές που έχουν σοβαρές ελλείψεις με part time εργασία που θα αμείβεται από συμφωνημένο τιμολόγιο αποζημίωσης. Ενεργοποιείται και αναβαθμίζεται το ισχύον καθεστώς των απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων. Προσφέρονται στους πολίτες ιατρικές επιλογές εντός του Δημοσίου Συστήματος με καθορισμένο τιμολόγιο. Έτσι οι γιατροί του ΕΣΥ και οι νοσηλευτές βελτιώνουν το εισόδημα τους, οι πολίτες θα έχουν επιλογές με λογική αποζημίωση και τα νοσοκομεία θα έχουν έσοδα. Δημιουργείται πλαίσιο συνεργασίας με ιδιώτες για την κάλυψη των κενών του ΕΣΥ. Ειδικά στην περιφέρεια υπάρχουν τμήματα ιατρικής τεχνολογίας που δεν λειτουργούν ή δεν έχουν αναπτυχθεί με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η λειτουργία των δημόσιων δομών. Με την νέα ρύθμιση με διαφανείς και συμφέρουσες συμβάσεις οι δημόσιες δομές θα εξασφαλίσουν εξοπλισμό και υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ. Εισάγονται ποιοτικά κριτήρια ως προς την αποζημίωση των ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους. Εισάγεται ποιοτικό rebate που θα αποτελεί κίνητρο για τους παρόχους να ανανεώνουν τον εξοπλισμό τους και να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Εισάγεται κλινικός έλεγχος των παρόχων Υγείας του ΕΟΠΥΥ σε πραγματικό χρόνο (real time). Στο έργο αυτό θα συνδράμουν και πιστοποιημένες ελεγκτικές εταιρείες με στόχο την εξάλειψη της παραβατικότητας.