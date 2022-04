Οικονομία

“Εξοικονομώ 2021”: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε θα μείνει ανοικτή η πλατφόρμα. Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τις πολυκατοικίες.





Από σήμερα, Δευτέρα 4 Απριλίου, έως και την Παρασκευή 15 Απριλίου, θα είναι ξανά ανοιχτή η ψηφιακή πλατφόρμα του «Εξοικονομώ 2021», μόνο για όσους πολίτες ξεκίνησαν τη διαδικασία αλλά δεν προχώρησαν σε οριστική υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις σε εκκρεμότητα αφορούν σε μονοκατοικίες/μεμονωμένα διαμερίσματα.

Τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τις πολυκατοικίες, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Νοσοκομείο Παίδων: Στην Τζωρτζίνα ουδέποτε χορηγήθηκε κεταμίνη

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: το διαζύγιο, η “κραυγή” της Τζωρτζίνας και τα “μάγια της πεθεράς” (βίντεο)

Ρόδος: Σύλληψη άνδρα για ασέλγεια σε ανήλικες φίλες του παιδιού του