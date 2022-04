Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια

Αρνείται κάθε εμπλοκή στο θάνατο της Τζωρτζίνας

Ενώπιον του Εισαγγελέα Προφυλακίσεων βρίσκεται η κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 9χρονης Τζωρτζίνας, η οποία ολοκλήρωσε την απολογία της στην Ανακρίτρια λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου δέχεται ερωτήσεις από τον Εισαγγελικό λειτουργό ώστε μετά να ξεκινήσει η διάσκεψη του με την Ανακρίτρια της υπόθεσης για να κριθεί η τύχη της κατηγορουμένης.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της η 33χρονη δέχθηκε δεκάδες ερωτήσεις για τα σημεία της δικογραφίας που την οδήγησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, από την Ανακρίτρια, σε μια πολύωρη διαδικασία.

Η μητέρα της Τζωρτζίνας ρωτήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ άλλων για τη φράση που φέρεται να είπε στους γιατρούς, μία μέρα πριν το παιδί καταλήξει, η οποία ήταν: «το μεγαλύτερο επεισόδιο δεν το έχετε δει ακόμη».

Η κατηγορούμενη φαίνεται πως αιτιολόγησε τη συγκεκριμένη φράση, λέγοντας πως αυτό που είπε ήταν μία προειδοποίηση «ένα καμπανάκι προς τους γιατρούς», ώστε να έχουν τεταμένη την προσοχή τους, γιατί από προηγούμενα επεισόδια ήξερε ότι το παιδί έκανε τρία επεισόδια με ταχυκαρδίες και στη συνέχεια ένα μεγαλύτερο, μία βραδυκαρδία.

Φέρεται επίσης να είπε στη δικαστική λειτουργό πως ρώτησε στο Νοσοκομείο Παίδων για την ύπαρξη καμερών διότι είχε σημειωθεί μια κλοπή.

Η 33χρονη φέρεται να αναφέρθηκε σε όλη την πορεία της σχέσης της με τον σύζυγό της σε βάρος του οποίου φαίνεται να μην άφησε την παραμικρή αιχμή.

Επεσήμανε επίσης ότι το παιδί είτε ζητούσε η ίδια είτε δεν ζητούσε, θα έμπαινε σε μονόκλινο δωμάτιο λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της δικογραφίας για την ψυχραιμία που επέδειξε όταν η Τζωρτζίνα εμφάνισε το μοιραίο περιστατικό, η Ρούλα Πισπιρίγκου φέρεται να είπε πως είχε ήδη χάσει δύο παιδιά και διαχειριζόταν διαφορετικά την όλη κατάσταση. Φέρεται επίσης να είπε πως για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, υπάρχουν ιατροδικαστικές εκθέσεις που έχουν αποφανθεί για τους λόγους που εξέπνευσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα επικαλέστηκε, όσον αφορά την Μαλένα, ότι είχαν υποβάλει μήνυση με τον σύζυγό της για ιατρική αμέλεια και φέρεται να διερωτήθηκε, πώς θα μπορούσε να έχει εμπλοκή, αφού είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ποινική δίωξη κάθε υπεύθυνου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η 33χρονη φέρεται επίσης να επανέλαβε αρκετές φορές πως είναι μητέρα που έχει χάσει τρία παιδιά «και είμαι ένα βήμα από τη φυλακή».

