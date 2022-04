Πολιτική

AHEPA: Σακελλαροπούλου - Μητσοτάκης εξήραν το έργο τους

Με αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Ελληνικής Εκπαιδευτικής Προοδευτικής Ένωσης συναντήθηκαν η ΠτΔ και ο Πρωθυπουργός.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Ελληνικής Εκπαιδευτικής Προοδευτικής Ένωσης (ΑHEPA), υπό τον πρόεδρό της Δημήτριο Κόκοτα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας της AHEPA ενημέρωσαν την κυρία Σακελλαροπούλου για τους στόχους της ομογενειακής οργάνωσης και τις τρέχουσες δραστηριότητές της, ενώ εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεισφέρουν στην προώθηση και προβολή των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τα μέλη για το έργο που επιτελείται τον τελευταίο αιώνα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα στηρίζει τις σημαντικές και αξιέπαινες δράσεις της AHEPA, τόσο στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό τομέα, όσο και σε αυτόν της προώθησης των σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.

Συνάντηση της αντιπροσωπείας με τον Πρωθυπουργό

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου επίσημη αντιπροσωπεία της AHEPA, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί η ομογενειακή οργάνωση στη χώρα μας.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στους συνομιλητές του την εκτίμησή του για τις δράσεις και πρωτοβουλίες της οργάνωσης για την στήριξη και προώθηση των ελληνικών θέσεων στις ΗΠΑ, και για το φιλανθρωπικό της έργο.



Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε την AHEPA για τη συνεισφορά της στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, που βρίσκονται σήμερα σε άριστο επίπεδο, καθώς και για τις προσπάθειες προβολής της νέας εικόνας της Ελλάδας στις ΗΠΑ.

