Ρούλα Πισπιρίγκου: Προφυλακίστηκε η 33χρονη

Στη φυλακή οδηγείται η 33χρονη μητέρα της Τζωρτζίνας μετά την πολύωρη απολογία της.



Στη φυλακή οδηγείται η 33χρονη μητέρα της Τζωρτζίνας μετά την πολύωρη απολογία που έδωσε για όσα της καταλογίζονται στην δικογραφία για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας συναποφάσισαν μετά το τέλος της απολογητικής διαδικασίας ότι η γυναίκα, σε βάρος της οποίας εκδόθηκε την Τετάρτη ένταλμα σύλληψης, είναι επικίνδυνη για τη διάπραξη νέων αδικημάτων και πρέπει να κρατηθεί προσωρινά.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου από την Πάτρα παρέμεινε για περισσότερες από τέσσερις ώρες ενώπιον της δικαστικής λειτουργού αρνούμενη ότι είναι η υπαίτια της δολοφονίας του 9χρονου παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της η 33χρονη δέχθηκε δεκάδες ερωτήσεις για τα σημεία της δικογραφίας που την οδήγησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, από την Ανακρίτρια, σε μια πολύωρη διαδικασία.

Η μητέρα της Τζωρτζίνας ρωτήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ άλλων για τη φράση που φέρεται να είπε στους γιατρούς, μία μέρα πριν το παιδί καταλήξει, η οποία ήταν: «το μεγαλύτερο επεισόδιο δεν το έχετε δει ακόμη».

Η κατηγορούμενη φαίνεται πως αιτιολόγησε τη συγκεκριμένη φράση, λέγοντας πως αυτό που είπε ήταν μία προειδοποίηση «ένα καμπανάκι προς τους γιατρούς», ώστε να έχουν τεταμένη την προσοχή τους, γιατί από προηγούμενα επεισόδια ήξερε ότι το παιδί έκανε τρία επεισόδια με ταχυκαρδίες και στη συνέχεια ένα μεγαλύτερο, μία βραδυκαρδία.

Φέρεται επίσης να είπε στη δικαστική λειτουργό πως ρώτησε στο Νοσοκομείο Παίδων για την ύπαρξη καμερών διότι είχε σημειωθεί μια κλοπή.

Η 33χρονη φέρεται να αναφέρθηκε σε όλη την πορεία της σχέσης της με τον σύζυγό της σε βάρος του οποίου φαίνεται να μην άφησε την παραμικρή αιχμή.

Επεσήμανε επίσης ότι το παιδί είτε ζητούσε η ίδια είτε δεν ζητούσε, θα έμπαινε σε μονόκλινο δωμάτιο λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της δικογραφίας για την ψυχραιμία που επέδειξε όταν η Τζωρτζίνα εμφάνισε το μοιραίο περιστατικό, η Ρούλα Πισπιρίγκου φέρεται να είπε πως είχε ήδη χάσει δύο παιδιά και διαχειριζόταν διαφορετικά την όλη κατάσταση. Φέρεται επίσης να είπε πως για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, υπάρχουν ιατροδικαστικές εκθέσεις που έχουν αποφανθεί για τους λόγους που εξέπνευσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα επικαλέστηκε, όσον αφορά την Μαλένα, ότι είχαν υποβάλει μήνυση με τον σύζυγό της για ιατρική αμέλεια και φέρεται να διερωτήθηκε, πώς θα μπορούσε να έχει εμπλοκή, αφού είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ποινική δίωξη κάθε υπεύθυνου.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η 33χρονη φέρεται επίσης να επανέλαβε αρκετές φορές πως είναι μητέρα που έχει χάσει τρία παιδιά «και είμαι ένα βήμα από τη φυλακή».

Σε δήλωσή του, ο διοικητής του νοσοκομείου Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού" Μανώλης Παπασάββας αποσαφηνίζει ότι ουδέποτε χορηγήθηκε κεταμίνη στην 9χρονη Τζωρτζίνα κατά το διάστημα της νοσηλείας της.

Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο εκ μερους των θεραποντων ιατρών και του νοσοκομείου που προστίθεται στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται εις βάρος της Ρούλας Πισπιριγκου, η οποία στο υπόμνημα της σήμερα μίλησε για ιατρικό λάθος σε ο,τι αφορά την κεταμινη.

πώς βρέθηκε η κεταμίνη είναι πως Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Φλαμή, η πληροφορία που έχει φτάσει στις αρχές τις τελευταίες ώρες σε σχέση με τοείναι πως προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον του Μάνου Δασκαλάκη και ήδη ερευνείται.

Η οικογένεια Δασκαλάκη λοιπόν θεωρεί ότι η κεταμίνη, γνωστή και ως special K, και δεδομένου ότι αποτελεί ναρκωτική ουσία και μάλιστα κάποια εποχή ήταν «στην μόδα» μπορεί και να προέρχεται από συγκεκριμένο άτομο του περιβάλλοντος της κατηγορουμένης, το οποίο καταδεικνύουν ως φερόμενο να εμπλέκεται με ναρκωτικά.









Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων , αναφορικά με την υπόθεση των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα.





"Ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα το που βρήκε η Ρούλα Πισπιρίγκου την κεταμίνη" επεσήμανε και ο κ. Λέων.

Συνεχίζουν οι έρευνες και για το μυστήριο θάνατο της σπιτονοικοκυράς του ζευγαριού στην Πάτρα.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο ιδιωτικός ερευνητής, Σωκράτης Στρατής.

Ο ίδιος έχει αναλάβει την υπόθεση του θανα΄του της σπιτονοικοκυράς της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη.

"Η Ευγενία είναι στον τάφο της, δεν έχει γίνει καύση" δήλωσε και συνέχισε ΄"οι αρχές θα πάρουν μετά την εκταφή ό,τι πληροφορία θέλουν".





