Πολιτική

Μηταράκης - Τσούτσι: Στο επίκεντρο ο βαλκανικός μεταναστευτικός διάδρομος

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών της Αλβανίας είχε ο Νότης Μηταράκης. Στην ατζέντα το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.



Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, πραγματοποίησε, σήμερα, συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών της Αλβανίας, κ. Bledar Cuci.

Οι κ.κ. Μηταράκης και Cuci αντάλλαξαν απόψεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες ευρισκόμενες στον Βαλκανικό μεταναστευτικό διάδρομο και ομονόησαν στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της φύλαξης των συνόρων, των επιστροφών και της νόμιμης μετανάστευσης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία και η ενεργοποίηση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς εκτοπισμένους, καθεστώς, που όπως ενημέρωσε ο κ. Cuci, έχει θέση σε εφαρμογή και η Αλβανία στη βάση οικειοθελούς υιοθέτησης της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Ο κ. Μηταράκης παρουσίασε στον Αλβανό ομόλογό του τη νέα προσέγγιση του Υπουργείου για τη νόμιμη μετανάστευση και ειδικότερα το σχήμα πενταετών αδειών διαμονής για εποχική εργασία.

Ειδήσεις σήμερα:

