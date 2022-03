Πολιτική

Ουκρανία - Μηταράκης: Η ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση αμφισβητεί τον κανονισμό του Δουβλίνου

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ είχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στο περιθώριο του Doha Forum 2022.

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Σουλτάν μπιν Σαάντ Αλ Μουραΐκι, είχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στο περιθώριο του Doha Forum 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, η κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν και τη Συρία, καθώς και θέματα διμερούς συνεργασίας.

Νωρίτερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής, σε συζήτηση με θέμα "The Global Displacement: Beyond Humanitarianism", στο πλαίσιο του Doha Forum 2022 που πραγματοποιείται 26-27 Μαρτίου στο Κατάρ.

Στην παρέμβαση του, ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε εκτενώς στην κρίση στην Ουκρανία, τονίζοντας εμφατικά: «Είμαι περήφανος ως μέλος του Συμβουλίου που ψηφίσαμε στις 4 Μαρτίου για την ενεργοποίηση της Οδηγίας 55 του 2001 που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν. Επιτρέπει στους πολίτες της Ουκρανίας, τις οικογένειές τους και τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες στην Ουκρανία να φτάσουν, χωρίς βίζα, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χορηγείται αυτόματα με άδεια εργασίας 12 μηνών, η οποία πιθανώς θα ανανεωθεί για 12 ακόμη μήνες, με πρόσβαση σε στέγαση, φαγητό, εάν χρειαστεί, και στην αγορά εργασίας, φυσικά πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη».

Σχετικά δε με την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής οδηγίας περί προσωρινής προστασίας επισήμανε: «Καταργήσαμε τα εσωτερικά σύνορα εντός της ΕΕ. Σύνορα που δημιουργήθηκαν πριν από 30 χρόνια με τον κανονισμό του Δουβλίνου και εμπόδιζαν πρόσφυγες να μετακινηθούν από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο. Έθεσα αυτό το θέμα πριν από ένα χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει έναν κοινό χώρο προστασίας για τους πρόσφυγες εντός της ΕΕ».

Εν συνεχεία, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι «επενδύσαμε, τα τελευταία επτά χρόνια, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 1 δισ. ευρώ για την προστασία των ανθρώπων που πέρασαν από τη χώρα μας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του, ο κ. Μηταράκης, τόνισε την ανάγκη για κοινές λύσεις σε επίπεδο Ε.Ε., συμπληρώνοντας πως «δεν μπορούμε να περιμένουμε μεμονωμένες χώρες να αντιμετωπίσουν παγκόσμια προβλήματα».

