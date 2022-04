Αθλητικά

Premier League: Η αδιάφορη Κρίσταλ Πάλας σόκαρε την Άρσεναλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανωλεθρία για τους κανονιέρηδες που έμειναν εκτός θέσεων που οδηγούν στο επόμενο Champions League.

Τι κι αν δεν έχει ιδιαίτερα βαθμολογικά κίνητρα, δεδομένου ότι δεν... προλαβαίνει να μπει σε διαδικασία διεκδίκησης ενός ευρωπαϊκού «εισιτηρίου»;

Η Κρίσταλ Πάλας «διέλυσε» την Άρσεναλ με 3-0 στο «Σέλχαρστ Παρκ», στο τελευταίο παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής της Premier League και κράτησε (προσώρας) τους... αγνώριστους «κανονιέρηδες» στην 5η θέση κι εκτός των θέσεων του Champions League, καθότι υστερούν στην ισοβαθμία με την Τότεναμ.

Η Πάλας έκανε πολύ εύκολα τα πράγματα απ' το πρώτο ημίωρο, όταν πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Ματετά και Αγιού και «σφράγισε» την εμφατική νίκη της με άλλο ένα γκολ από τον εντυπωσιακό εφέτος Ζαχά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι φονικές μάχες με θύματα αμάχους

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 176 σημεία

Καιρός: σκόνη, τοπικές βροχές και ζέστη την Τρίτη