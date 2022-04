“The 2Night Show” - Τσιμιτσέλης: το επίθετο, το τυχερό ξυστό και η κόρη του (βίντεο)

Life

Όλα όσα είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή “The 2Night Show” και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “The 2Night Show”.

Με πολλή ευχάριστη διάθεση, ο ηθοποιός, μίλησε για όλους και για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο ηθοποιός, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στα επαγγελματικά του βήματα, το... τυχερό ξυστό αλλά και τη μονάκριβη κόρη του Εύα, την οποία έχει αποκτήσει με την ηθοποιό Βάσω Λασκαράκη.

Αρχικά, ο παρουσιαστής, τον ρώτησε για το επίθετό του και την προέλευσή του, με τον ηθοποιό να απαντά: «από ψιλοψάξιμο οικογενειακό είναι ιταλοφερμένο»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποκάλυψε ότι έχει υπάρξει πολύ τυχερός στο παρελθόν αφού κέρδισε το ποσό του 1 εκατομμυρίου δραχμών μαζί με έναν φίλο του. Με το μερίδιό του, κατάφερε να έρθει στην Αθήνα, όπως ανέφερε. «Το 1999 κέρδισα το “Ξυστό” ήταν 11 Αυγούστου, το θυμάμαι γιατί 12 ήταν η ολική έκλειψη Ηλίου», αποκάλυψε ο Γιάννη Τσιμιτσέλης.

Για την κόρη του Έυα, μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια: «Η Εύα έχει πάρει και από τους δύο αλλά μοιάζει μοιάζει περισσότερο στη μαμά της. Δόξα το Θεώ είναι πολύ όμορφο παιδάκι. Είναι 8 ετών. Πλέον είναι ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος. Έχει πια τη δική της δυνατή ταυτότητα, επικοινωνεί με τη φίλη της, αρχίζει και ανεξαρτητοποιείται και αυτό είναι πολύ όμορφο. Τώρα που μεγαλώνει μπορείς να κάνεις και περισσότερες δραστηριότητες, την έχω πάρει μαζί μου και στα γυρίσματα».

