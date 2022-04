Οικονομία

Οικονόμου - ΟΑΕΔ: νέο πρόγραμμα για 10.000 άνεργους νέους

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αναφέρεται, με ανάρτησή του στο Twitter, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, επισημαίνοντας ότι αφορά την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων έως 29 ετών και έχει προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, ο κ. Οικονόμου τονίζει: «Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά την απασχόληση 10.000 νέων ανέργων έως 29 ετών με αποζημίωση διαρκείας 7 μηνών ίση για κάθε μήνα με τον κατώτατο μισθό -προϋπολογισμού 65 εκατ. Euro (με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ). Με σχέδιο ενισχύουμε την πρόσβαση στην αγορά εργασίας».

