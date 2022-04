Αθλητικά

NCAA: Το Κάνσας την “κούπα” με επική ανατροπή

Οι Κάνσας Τζέιχοκς επικράτησαν των Νορθ Καρολάινα Τάρχιλς, πραγματοποιώντας την μεγαλύτερη ανατροπή στην Ιστορία των τελικών του NCAA.

Με μία εντυπωσιακή ανατροπή, αφού βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 16 πόντους, οι με 72-69 (ημ. 25-40) στον τελικό του Final Four του NCAA στο «Caesars Superdome» της Νέας Ορλεάνης και κατέκτησαν το τέταρτο πρωτάθλημα στην Ιστορία τους.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη ανατροπή στην Ιστορία των τελικών του NCAA, ξεπερνώντας τους 15 πόντους τους οποίους ανέτρεψε το 1963 το Λοϊόλα για να νικήσει το Σινσινάτι με 60-58.

Οι Τζέιλεν Γουίλσον και Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ ήταν οι πρώτοι σκόρερ των νικητών με 15 πόντους, έκαστος, ενώ από 15 πόντους σημείωσαν και οι Αρ Τζέι Ντέιβις και Αρμάντο Μπάκοτ για το Νορθ Καρολάινα.

Καλύτερος παίκτης του Final Four, αναδείχθηκε ο Οτσάι Αγκμπάτζι του Κάνσας, ο οποίος σημείωσε 12 πόντους στον τελικό και 21 πόντους (6/7 τρίποντα) στον ημιτελικό με το Βιλανόβα.

