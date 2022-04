Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter – Ίλον Μασκ: Δημοσκόπηση για το πλήκτρο επεξεργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τελικά η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του twitter ίσως και να μην ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο…

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Tesla Inc Ίλον Μασκ ανάρτησε χθες μία δημοσκόπηση στο Twitter ρωτώντας τους χρήστες, αν επιθυμούν ένα πλήκτρο για την επεξεργασία (edit) περιεχομένου στο αναφερόμενο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοσκόπηση αυτή ενεργοποιήθηκε μετά την αποκάλυψη από τον Μασκ για την αγορά ποσοστού 9,2% του Twitter που έγινε χθες. Με την κίνηση αυτή, ο ίδιος έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter.

“Επιθυμείτε ένα πλήκτρο επεξεργασίας;” ρώτησε ο Μασκ σε μία ανάρτησή του στο Twitter.

Απαντώντας στην ανάρτηση του Μασκ, ο εκτελεστικός διευθυντής του Twitter Παράγκ Αγκραουάλ ανέφερε σε ανάρτησή του στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συνέπειες από τη δημοσκόπηση αυτή θα είναι σημαντικές. “Παρακαλώ ψηφίστε προσεχτικά”, τόνισε ο ίδιος.

Την 1η Απριλίου το Twitter ανάρτησε ένα μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό του, ανακοινώνοντας ότι εργάζεται για τη “λειτουργία επεξεργασίας” που περιμένουν εδώ και πολύ καιρό οι χρήστες του. Σε ερώτηση για το αν η ανάρτησή της αυτή ήταν ένα πρωταπριλιάτικο αστείο, η εταιρία είχε απαντήσει, “Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ή να το αρνηθούμε, αλλά ενδέχεται να επεξεργαστούμε την ανάρτησή μας αργότερα.”

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι φονικές μάχες με θύματα αμάχους

Η Ρουλά Πισπιρίγκου στις φυλακές Κορυδαλλού

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αδερφή του απειλεί την Νότια Κορέα με πυρηνικό ολοκαύτωμα