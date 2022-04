Life

“The 2Night Show”: οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Μια ξεχωριστή βραδιά, πλημμυρισμένη από αναμνήσεις και άγνωστες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, μας χαρίζουν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η παρέα του.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Κώστα Καζάκα που αγαπήθηκε και ως Μπουκουράν, αλλά και ως Αναμπέλα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, από τη σειρά «Συμπέθεροι από τα Τίρανα», μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στο Κερατσίνι, για την απόφαση να πάει στο Ναυτικό και για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή του η φιλία του με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Τι θυμάται από τις έξι σεζόν που συμμετείχε στους θεατρικούς «Συμπέθερους από τα Τίρανα»; Πόσο πολύ έχει αλλάξει ο ρόλος του, για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς; Τέλος, μιλάει για τη ζωή του στην Κύπρο, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά και για την ανάγκη του να επιστρέψει μόνιμα στα πάτρια εδάφη.

Ο Μάκης Δελαπόρτας έρχεται απόψε στο «The 2Night Show» και φέρνει μαζί του ανέκδοτες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο, που θα γεμίσουν νοσταλγία όχι μόνο τον Γρηγόρη, αλλά και τους τηλεθεατές. Ο «συλλέκτης αναμνήσεων» μιλάει για τη λατρεία που είχε από παιδί στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και εξηγεί πώς κατάφερε να περισώσει 300 παλιές ελληνικές ταινίες πριν καταστραφούν.

Πότε συνάντησε για πρώτη φορά το «είδωλό» του, την Αλίκη Βουγιουκλάκη; Τι συνέβη όταν συναντήθηκαν, για πρώτη φορά, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Ρένα Βλαχοπούλου; Γιατί ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είχε δεμένα με επιδέσμους και τα δύο πόδια του, στην ταινία η «Αλίκη στο Ναυτικό»;

Με ποιο τρόπο κατάφερε η Μαίρη Χρονοπούλου να χορέψει και να τραγουδήσει με κέφι, στην ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια»; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την επιτυχία της θεατρικής παράστασης «Κυρία Επιθεώρηση» και ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με ανέκδοτες φωτογραφίες και ιστορίες, από τα παρασκήνια αγαπημένων μας ελληνικών ταινιών.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

