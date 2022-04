Κοινωνία

Συνελήφθη οδηγός ταξί για διπλό κόμιστρο

Τι διοικητικό πρόστιμο βεβαιώθηκε στον 52χρονο οδηγό ταξί

Ένας 52χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής,

Η ανακοίνωση της Τροχαίας Αττικής

"Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών, την 30-3-2022 συνελήφθη 52χρονος ημεδαπός οδηγός Ε.Δ.Χ. οχήματος (ταξί), από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός κατηγορείται ότι μεσημβρινές ώρες της 30-3-2022 επιβίβασε 2 πελάτισσες έξωθεν Νοσοκομείου, με προορισμό έτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου και κατά την αποβίβαση, απαίτησε και εισέπραξε διπλάσιο ποσό από αυτό που ανέγραφε το ταξίμετρο. Επιπλέον, δεν ακολούθησε την προτεινόμενη από αυτές διαδρομή, επιδεικνύοντας πέραν των άλλων επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, παραβιάζοντας 3 φορές τον ερυθρό σηματοδότη.

Ως εκ τούτου, ο εν λόγω οδηγός συνελήφθη για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις, ενώ περαιτέρω του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 2.400 ευρώ.

Επιπρόσθετα θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία με την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, ώστε να αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησής του δια βίου, συνεπεία της καθ’ υποτροπή, 3 φορές μέσα σε διάστημα πέντε 5 ετών, παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

Οι έλεγχοι, με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους μετακινούμενους πολίτες, θα συνεχισθούν".

