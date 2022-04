Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ζάκρο

Σεισμός ταρακούνησε πάλι την Κρήτη. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 18 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Τρίτης στη Ζάκρο του νομού Λασιθίου στην ανατολική Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος είναι μόλις 5,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή που απέχει 59 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Ζάκρου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές.

