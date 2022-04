Κόσμος

ΗΠΑ: Επιτυχής δοκιμή υπερηχητικού πυραύλου HAWC

Την τεχνολογία αυτή την απέκτησαν πρώτες η Κίνα και η Ρωσία.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην επιτυχημένη δοκιμή ενός υπερηχητικού πυραύλου, μιας τεχνολογίας την οποία απέκτησαν πρώτες η Κίνα και η Ρωσία. Η Darpa, το επιστημονικό τμήμα του αμερικανικού στρατού, διευκρίνισε στην ανακοίνωση ότι ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από ένα αεροπλάνο κάλυψε απόσταση 300 ναυτικών μιλίων (550 χιλιόμετρα) με ταχύτητα πενταπλάσια της ταχύτητας του ήχου (τουλάχιστον 6.100 χλμ./ώρα) και έφτασε σε ύψος τα 20.000 μέτρα.

Αυτή ήταν η δεύτερη δοκιμή υπερηχητικού πυραύλου αερόβιας πρόωσης HAWC (Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept). Η προηγούμενη, τον Σεπτέμβριο, είχε γίνει χρησιμοποιώντας διαφορετικό σύστημα εκτόξευσης, σύμφωνα με την Darpa. Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN ανέφερε ότι η δοκιμή έγινε στα μέσα Μαρτίου αλλά κρατήθηκε μυστική για να αποφευχθεί τυχόν κλιμάκωση της έντασης, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Αυτή η δοκιμή του HAWC της Lockheed Martin κατέδειξε την επιτυχία ενός δεύτερου μοντέλου που θα επιτρέπει στους στρατιώτες μας να επιλέγουν τον καλύτερο εξοπλισμό για να κυριαρχούν στο πεδίο της μάχης» σχολίασε ο διευθυντής του προγράμματος HAWC, Άντριου Νέντλερ.

Το Πεντάγωνο αναπτύσσει επίσης τον υπερηχητικό πύραυλο ARRW, η πρώτη δοκιμή του οποίου όμως, τον Απρίλιο του 2020, απέτυχε. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι πετούν με τεράστιες ταχύτητες, σε χαμηλό υψόμετρο και έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν κατεύθυνση εν πτήσει και να μην ακολουθούν μια γραμμική, προβλέψιμη τροχιά, κάτι που καθιστά δυσκολότερη την αναχαίτισή τους. Η Κίνα δοκίμασε τον Αύγουστο έναν υπερηχητικό πύραυλο που έκανε το γύρο της Γης σε τροχιά και στη συνέχεια κατέβηκε προς τον στόχο του, χάνοντάς τον για μερικά χιλιόμετρα.

Τον περασμένο μήνα η Ρωσία υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε δύο φορές υπερηχητικούς πυραύλους στην Ουκρανία, στοχεύοντας μια αποθήκη καυσίμων στα νότια και μια υπόγεια αποθήκη πυραύλων και πυρομαχικών κοντά στο Ιβάνο-Φρανκίφσκ, στα δυτικά.

