Βόρεια Κορέα: Σημαντική δοκιμή για την ανάπτυξη αναγνωριστικού δορυφόρου

Η Βόρεια Κορέα ανακοινώνει ότι προχώρησε σε δεύτερη «σημαντική δοκιμή» για την ανάπτυξη κατασκοπευτικού δορυφόρου.

Η Βόρεια Κορέα έκανε γνωστό σήμερα ότι η πυραυλική δοκιμή στην οποία προχώρησε χθες εντασσόταν στο πλαίσιο της ανάπτυξης «αναγνωριστικού δορυφόρου», με τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων KCNA.

Η εθνική αεροδιαστημική υπηρεσία και η ακαδημία επιστημών της άμυνας της χώρας «διεξήγαγαν άλλη μια σημαντική δοκιμή χθες Σάββατο στο πλαίσιο της του σχεδίου για την ανάπτυξη αναγνωριστικού δορυφόρου», σύμφωνα με το KCNA.

Η δοκιμή αυτή επέτρεψε να επιβεβαιωθούν «η αξιοπιστία του συστήματος μετάδοσης δεδομένων και του συστήματος λήψης του δορυφόρου, του συστήματος τηλεχειρισμού και διαφόρων συστημάτων ελέγχου στο έδαφος», πάντα σύμφωνα με το πρακτορείο.

Οι δορυφόροι αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών αξιοποιούνται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς. Το KCNA δεν αναφέρθηκε στο είδος του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε.

Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θεωρητικά απαγορεύουν τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, ορισμένοι από τους οποίους μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, από τη Βόρεια Κορέα, αυτοανακηρυγμένη πυρηνική δύναμη.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει κλιμακώσει την ένταση από την αρχή της χρονιάς. Η χθεσινή ήταν η ένατη εκτόξευση πυραύλου από τον Ιανουάριο. Πρόσφατα, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε πως δοκίμασε με επιτυχία βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς, ενώ έχει επίσης προχωρήσει σε εκτοξεύσεις πυραύλων Κρουζ και –κατ’ αυτήν– υπερηχητικών πυραύλων, που μπορούν με άλλα λόγια να κινούνται με ταχύτητα πενταπλάσια από αυτή του ήχου. Θεωρείται ότι βορειοκορεάτες επιστήμονες εργάζονται για την ανάπτυξη πυραύλων ικανών να πλήξουν την ενδοχώρα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αναλυτές, το σχέδιο για την ανάπτυξη δορυφόρου αναγνώρισης προσφέρει στη Βόρεια Κορέα κάλυψη για τη δοκιμή διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBMs), καθώς οι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται για να τεθούν δορυφόροι στο διάστημα μοιράζονται πρακτικά την ίδια τεχνολογία.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στη χθεσινή εκτόξευση καθώς η Νότια Κορέα ετοιμάζεται για τις προεδρικές εκλογές της Τετάρτης. Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό επιτελείο, ο πύραυλος που δοκιμάστηκε έφθασε σε ύψος περίπου 560 χιλιομέτρων.

Η ενέργεια καταδικάστηκε από τη Σεούλ, όπως και από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, που ανησυχούν πως η Πιονγκγιάνγκ ετοιμάζεται για μείζονες οπλικές δοκιμές το προσεχές διάστημα.

Η ένταση ανεβαίνει στην κορεατική χερσόνησο ενώ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τις ΗΠΑ εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο από το 2019, όταν η σύνοδος ανάμεσα στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ανόι, την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, αποδείχθηκε άκαρπη. Αφότου ανέλαβε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, πριν από έναν χρόνο και κάτι, η Ουάσινγκτον έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμη να αρχίσει διαπραγματεύσεις οπουδήποτε και χωρίς προαπαιτούμενα με τη Βόρεια Κορέα. Η Πιονγκγιάνγκ όμως απορρίπτει ως τώρα την προσφορά, κατηγορώντας την άλλη πλευρά και τους συμμάχους της για «εχθρική» πολιτική.

