“The 2Night Show” – Δελαπόρτας: Ανέκδοτες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο

Ο ριψοκίνδυνος Βέγγος, ο «ντροπαλός» Αλεξανδράκης και οι τσακωμένοι Βουγιουκλάκη – Παπαμιχαήλ στα γυρίσματα της «Μανταλένας».

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Μάκης Δελαπόρτας.

Ο «συλλέκτης αναμνήσεων» διηγήθηκε μερικές ανέκδοτες ιστορίες από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, παρουσιάζοντας και μερικές φωτογραφίες από τα γεγονότα.

«Ο Βέγγος ήταν ο πιο ριψοκίνδυνος ηθοποιός έλεγε θα το κάνω και αν πάθω κάτι πείτε στην οικογένειά μου ότι την αγαπώ» ανέφερε ο Μάκης Δελαπόρτας, τονίζοντας ότι στην ταινία “Ο Παπατρέχας” ο σκηνοθέτης του είπε να μην περάσει μέσα από τη τζαμαρία. «Ο Βέγγος είπε θα το κάνει και το έκανε. Είπε “αν πάθω κάτι πείτε στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου ότι τους αγαπάω”» πρόσθεσε ο Μάκης Δελαπόρτας, παρουσιάζοντας μία φωτογραφία με τον Θανάση Βέγγο να κάθεται για να του βγάλουν τα γυαλιά που είχαν καρφωθεί στο κεφάλι του.

«Ο Αλέκος Αλεξανδράκης δεν δεχόταν ποτέ να βγει γυμνός σε καμία σκηνή Τον παρακάλεσε ο Δαλιανίδης και τελικά φόρεσε μόνο το παντελόνι του» αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας.

Επίσης εξομολογήθηκε πως στην ταινία “Μανταλένα”, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν πάρα πολύ τσακωμένοι. «Δεν μιλούσε ο ένας στον άλλο. Πριν γίνουν ζευγάρι τσακωνόντουσαν σε όλες τις ταινίες. Έπρεπε να πέσουν στην πισίνα αγκαλιά. Η Αλίκη δεν ήθελε να έρθει κοντά του, έκανε πίσω το κεφάλι της και χτύπησε στη βάρκα. Είναι η σκηνή που υπάρχει στην ταινία. Δεν ξαναγυρίστηκε γιατί έπαθε διάσειση η Αλίκη και έμεινε 10 ημέρες εκτός γυρισμάτων» ανέφερε ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Στην “Η Αλίκη στο Ναυτικό” ο Παπαμιχαήλ είχε και τα δύο πόδια μπανταρισμένα, έπαθε μόλυνση και σε όλα τα γυρίσματα στον Πόρο τα πόδια του είναι μπανταρισμένα» δήλωσε ακόμη, ενώ ανέφερε πως η τελευταία σκηνή στην ταινία “Δόλωμα” με την Αλίκη και τον Βουλγαρίδη, γυρίστηκε 13 φορές γιατί είχε φασαρία και την τελευταία φορά που ήταν καλή η σκηνή ξέχασαν να βάλουν φιλμ.

