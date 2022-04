Πολιτική

Νεκρά παιδιά Πάτρα – Μιχαηλίδου: Ακόμα μια υπόθεση που τα στόματα ανοίγουν εκ των υστέρων

Τι είπε για τις καταγγελίες κακοποίησης της Τζωρτζίνας και την υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή τις καταγγελίες για την κακοποίηση του ενός εκ των τριών αδερφών που πέθαναν στην Πάτρα, της Τζωρτζίνας, είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ότι όσο κι αν έχει αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία που έχει σε θέματα παιδικής κακοποίησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το τι είχε φτάσει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου κι αν υπήρξαν ολιγωρίες.

Η κυρία Μιχαηλίδου, είπε ότι η υπόθεση της Τζωρτζίνας και τα όσα ακούγονται τώρα, είναι ακόμη μια περίπτωση όπου τα στόματα ανοίγουν εκ των υστέρων, αναφερόμενη κυρίως στις καταγγελίες της γιαγιάς των παιδιών.

Η κυρία Μιχηλίδου υπογράμμισε ότι για να προλαβαίνουμε καταστάσεις σαν κι αυτές και να σώνονται παιδιά πρέπει ο κόσμος να μιλάει και να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Παραδέχθηκε όμως ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα είναι υποστελεχωμένες.

