Κοινωνία

Νοσοκομείο Παίδων: Στην Τζωρτζίνα ουδέποτε χορηγήθηκε κεταμίνη

Τι αναφέρει σε δήλωσή του, ο διοικητής του νοσοκομείου Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού" Μανώλης Παπασάββας.

Σε δήλωσή του, ο διοικητής του νοσοκομείου Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού" Μανώλης Παπασάββας αποσαφηνίζει ότι ουδέποτε χορηγήθηκε κεταμινη στην 9χρονη Τζωρτζίνα κατά το διάστημα της νοσηλείας της.

Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο εκ μερους των θεραποντων ιατρών και του νοσοκομείου που προστίθεται στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται εις βάρος της Ρούλας Πισπιριγκου, η οποία στο υπόμνημα της σήμερα μίλησε για ιατρικό λάθος σε ο,τι αφορά την κεταμινη.

Η δήλωση του κ. Παπασάββα έχει ως εξής:

«Σχετικά με αναφορές που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο 24ωρο ότι κατά την νοσηλεία της ασθενούς Γεωργίας Δασκαλάκη στο Νοσοκομείο μας, έλαβε, από το ιατρικό ή το νοσηλευτικό μας προσωπικό, την φαρμακευτική ουσία «Κεταμίνη», βεβαιώνουμε ότι ουδέποτε χορηγήθηκε στην μικρή ασθενή η ουσία αυτή είτε αυτούσια είτε σαν συστατικό άλλου φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος».

