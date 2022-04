Κοινωνία

Δικηγόρος Ρούλας Πισπιρίγκου: "το κλάμα της είναι βουβό" (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου. Τι ανέφερε για την αίτηση αποφυλάκισης και τον Μάνο Δασκαλάκη.

Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας, Όθωνας Παπαδόπουλος μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων: «κι εδώ είναι και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση: το κλάμα της είναι βουβό. Ενώ βλέπεις τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια, δεν ακούγεται κανένας ήχος. Έχει ιδιαίτερο στυλ που στη συγκεκριμένη έρευνα της στοίχισε αφάνταστα. Σίγουρα δεν είναι ο τύπος που καταρρέει και κλαίει με λυγμούς» και πρόσθεσε: «ο τρόπος εκδήλωσης και εκφοράς των συναισθημάτων ακόμη και ο τρόπος έκφρασης του λόγου είναι δικός της. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Αν πάτε σε έναν γάμο, μια χαρά, μια κηδεία θα δείτε 100 άτομα να αντιδρούν με 100 διαφορετικούς τρόπους, δεν μπορώ να βασιστώ στο κριτήριο της συμπεριφοράς. Έχει δικό της στυλ. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι η φωνή της για ο, τιδήποτε κι αν λέει, έχει τον ίδιο τόνο. Ίσως είναι και γνώρισμα των νεότερων παιδιών που ξοδεύουν πολλές ώρες στο διαδίκτυο».

Ο δικηγόρος επίσης τόνισε: «είχα σχηματισμένη εικόνα από τα ΜΜΕ για την Ρούλα Πισπιρίγκου. Μετά την επαφή που είχα μαζί της στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και μετά την ανάγνωση της δικογραφίας μου δημιουργήθηκαν αμφιβολίες. Συνήθως και το λογικό είναι να συμβαίνει το αντίθετο».

Στη συνέχεια, ανέφερε χαρακτηριστικά: «υπάρχουν κάποια κενά που διαπιστώσαμε και αντιφάσεις ως προς τη χρονική σειρά των γεγονότων και την ώρα επέλευσης του θανάτου της μικρής Τζωρτζίνας. Ίσως σύμφωνα με κάποιες καταθέσεις, ο χρόνος θανάτου να προσδιορίζεται στις 14.30, σύμφωνα όμως, με τον απινιδωτή – βηματοδότη η τελευταία ένδειξη ζωτικών λειτουργιών έχει φτάσει στο μηχάνημα που παρακολουθεί την καρδιά της μικρής στις 15.10. Με δεδομένο ότι μέσα από τη δικογραφία έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η συγκεκριμένη ποσότητα της κεταμίνης επιδρά μέσα σε 20 λεπτά, άρα ο χρόνος θανάτου είναι πολύ κρίσιμος γιατί προσδιορίζει τον χρόνο χορήγησης της συγκεκριμένης ουσίας».

Όσον αφορά στον εν διαστάσει σύζυγο της Ρούλας Πισπιρίγκου, Μάνο Δασκαλάκη, δήλωσε: «βλέπω την απογοήτευση μιας γυναίκας που βρίσκεται σε δύσκολη θέση και προσδοκούσε ότι θα έχει ηθική στήριξη από τον σύζυγο».

Επίσης αποκάλυψε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου είπε κάποια στιγμή στο ανακριτικό γραφείο ότι «θέλω να πάω στα παιδιά μου», να επισκεφθεί τα μνήματα και αναρωτήθηκε τι θα γίνει απο εδώ και πέρα, ενώ αναρωτήθηκε για την απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας για την προφυλάκισή «γιατί δεν ακούτε αυτά που σας είπα».

Ο συνήγορός της είπε ακόμη ότι θα κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης με περιοριστικούς όρους.

Ειδήσεις σήμέρα:

Απεργία: “Παραλύει” η χώρα

“The 2Night Show” – Δελαπόρτας: Ανέκδοτες ιστορίες από τον ελληνικό κινηματογράφο

Νεκρά παιδιά Πάτρα – Μιχαηλίδου: Ακόμα μια υπόθεση που τα στόματα ανοίγουν εκ των υστέρων