Φωτιά στο “Παπανικολάου”: ο ήρωας γιατρός και τα νέα δεδομένα

Ο τραγικός απολογισμός απο την πυρκαγιά, η συγκλονιστική μαρτυρία του ήρωα γιατρού και η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Συγκλονίζουν τα όσα περιγράφει ο Διευθυντής πνευμονολογίας στην κλινική του ΕΣΥ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, Σταύρος Τρύφων, που έσωσε δύο ασθενείς, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στην Πνευμονολογική Κλινική.

«Στις 8:50 με φώναξε νοσηλεύτρια ότι ένας άνθρωπος είναι στην πόρτα και φλέγεται! Αμέσως άρπαξα έναν πυροσβεστήρα και έσβησα τη φωτιά που έκαιγε τον άνθρωπο. Συννοσηλευόμενός του είπε ότι άκουσε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Στη συνέχεια είδα δεύτερο άνθρωπο να καίγεται. Πήρα δεύτερο πυροσβεστήρα και τον έσβησα».

Ο ήρωας γιατρός αναφέρθηκε ακόμα στις στιγμές χάους που ακολούθησαν στη Β’ Πνευμονολογική, αμέσως μετά την φωτιά.

Όπως είπε ένας από τους δύο ασθενείς που τραυματίστηκαν του είπε ότι έσκασε το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο 79χρονος που βρέθηκε νεκρός, εξαϋλώθηκε.

Οι άλλοι δύο ασθενείς που νοσηλεύονταν στον θάλαμο 206 είναι ζωντανοί. Ο ένας, 52 ετών φέρει σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ ενώ ο άλλος φέρει πιο ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται σε άλλη κλινική του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικόυ Σώματος:

"Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο νοσηλείας του 2ου ορόφου της Β΄ Πνευμονολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ", στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη Θεσσαλονίκης ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα.

Κατά την διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εντοπίστηκε σορός άνδρα, ενώ δύο (2) ακόμη άνδρες εντοπίστηκαν με σοβαρά εγκαύματα. Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν 35 άτομα.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα."

Πλεύρης για “Παπανικολάου”: Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Από κοινού, εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος και ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση για τους δύο εγκαυματίες.

Ο κ. Πλεύρης εξήρε την άμεση αντίδραση του Διευθυντή Πνευμονολογίας στην κλινική του ΕΣΥ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, Σταύρο Τρύφων, ενώ η κ. Γκάγκα σημείωσε ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα με την άμεση και άριστη αντίδραση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα ανέφερε ο Υπουργός Υγειάς: «Από την πρώτη στιγμή έφτασε στο νοσοκομείο ο κ. Καλαφάτης κι εμείς φτάσαμε στο νοσοκομείο μόλις ενημερωθήκαμε. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Σε έναν χώρο με οξυγόνο όπου υπάρχει ανάφλεξη υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Λειτούργησε ακαριαία το προσωπικό, οι γιατροί και οι νοσηλευτές που ήταν εκεί. Ο κ. Τρύφων παρείχε άμεσα τη φροντίδα στους ανθρώπους που ήταν μέσα στον θάλαμο και με δική του συμβολή απετράπησαν τα χειρότερα. Το σύνολο των ασθενών που ήταν σε οξυγόνο, λόγω του ότι είναι ασθενείς με κορωνοϊό, έγινε μία τεράστια προσπάθεια ώστε να έχουν άμεση περίθαλψη και έχει αποκατασταθεί η θεραπεία τους απολύτως»

Όσον αφορά το εάν υπάρχει αμέλεια, ανέφερε: «Από εκεί και πέρα, στον συγκεκριμένο όροφο θα γίνουν όλες οι εργασίες ώστε να είναι άμεσα λειτουργικός. Η λειτουργία του νοσοκομείου δεν επηρεάζεται κατά βάση. Υπάρχει άμεση ενίσχυση και από το “424”, που ήρθαμε σε επικοινωνία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και από άλλες κλινικές, άρα δεν επηρεάζονται τα non covid περιστατικά και η πίεση που υπάρχει στα περιστατικά covid θα αποκατασταθεί άμεσα»





