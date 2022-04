Θράκη: Νέα τουρκική πρόκληση για την μειονότητα

Κόσμος

Για δύο μέτρα και δύο σταθμά κατηγορεί την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Μπερίκ Μποστάγ υποστηρίζοντας πως δεν εξέτασε το θέμα των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης παρά την απόφαση του ΕΔΑΔ. Την κατηγορεί πως δεν έβαλε στην ατζέντα της πολλά ζητήματα που αφορούν Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία, αντίθετα με ό,τι έχει κάνει με την Τουρκία.

Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι «το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε απόφαση παραβίασης στις υποθέσεις που άσκησαν οι ‘Τούρκοι’ (όπως αποκαλεί τους μουσουλμάνους) στη Δυτική Θράκη και ότι η Επιτροπή Υπουργών δεν εξέτασε καν αυτό το θέμα ακόμη και μετά από χρόνια, παρόλο που έγιναν οι απαραίτητες κοινοποιήσεις στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Αλλά όταν αφορά την Τουρκία ένα θέμα είναι αμέσως στην ημερήσια διάταξη για να προκληθεί ένα αρνητικό κλίμα. Πού είναι η αμεροληψία και η δικαιοσύνη σας; Δυστυχώς η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, δεν έχει βάλει καν πολλά ζητήματα στην ατζέντα της για τα οποία υπήρξαν παράπονα ή δεν έχουν εκτελεστεί. Μας λένε ‘το δίκαιο’. Εμείς λέμε ‘δίκαιο για όλους’. Όπως είναι για εμάς να είναι και για εσάς…Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που εφαρμόζονται κατά της Τουρκίας».

