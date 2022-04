Κόσμος

Αγία Σοφία: Πρώτη προσευχή για το Ραμαζάνι μετά από 88χρόνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες ήταν οι πιστοί μουσουλμάνοι που έσπευσαν για να προσευχηθούν





Η Αγία Σοφία, το εμβληματικό μνημείο που ο Μουσταφά Κεμάλ είχε κάνει μουσείο και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετέτρεψε σε τζαμί, φιλοξένησε το βράδυ της Παρασκευής την πρώτη νυχτερινή προσευχή για το Ραμαζάνι μετά από 88 χρόνια.

Χιλιάδες ήταν οι πιστοί μουσουλμάνοι που έσπευσαν για να προσευχηθούν, ενώ στη τελετή ήταν παρών ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, Αλί Ερμπάς και κρατικοί αξιωματούχοι.

Ο χώρος της Αγίας Σοφίας είχε μετατραπεί σε μουσείο με απόφαση του Κεμάλ το 1935. Το 2020 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκλητικά τη μετέτρεψε σε τέμενος αγνοώντας τις διεθνείς εκκλήσεις, ακόμα και της UNESCO.

Τον Ιούλιο του 2020 η Αγία Σοφία άρχισε να λειτουργεί και πάλι ως τζαμί, γεγονός που είχε προκαλέσει την αντίδραση της ελληνικής πλευράς και όχι μόνο.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 y?l sonra ilk teravih namaz? k?l?nd? pic.twitter.com/0IBBFEGb84 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 1, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμητρα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Η Ρούλα είναι αθώα

Ρούλα Πισπιρίγκου: Το μυστηριώδες σημείωμα στην πόρτα του σπιτιού της (εικόνες)

Χανιά – απάτη: Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έκαναν “φτερά” από τραπεζικό λογαριασμό