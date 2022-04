Οικονομία

“Τίτλοι τέλους” για την ενισχυμένη εποπτεία

Ολοκληρώνεται σήμερα από τους θεσμούς η 14η και τελευταία μεταμνημονιακή αξιολόγηση, η οποία εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία διεξάγεται εν μέσω πληθωριστικής κρίσης που προκαλούν μεγάλη αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία.

Του Νίκου Ρογκάκου

Η αξιολόγηση που γίνεται σήμερα θεωρείται τυπική και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα με τη δόση ύψους 747 εκατ. ευρώ που θα εκταμιευθεί κανονικά τον Ιούνιο, καθώς η έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία έχει κλειδώσει για τον Αύγουστο.

Σε ό,τι αφορά τη δόση που εκκρεμεί από το 2019 και είναι ισόποση θα αποδεσμευτεί πιθανότατα τον Νοέμβριο όταν οι χώρα θα δώσει τις πρώτες εξετάσεις ενώ βρίσκεται σε καθεστώς απλής εποπτείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνάντηση που θα έχει διά ζώσης το οικονομικό επιτελείο με ΕΕ, ESM και EKT θα γίνουν οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Στη συνάντηση αυτή θα καθοριστούν τα προαπαιτούμενα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για να περιληφθούν στην τελευταία έκθεση των θεσμών για την ενισχυμένη εποπτεία, η οποία θα δημοσιευθεί τις τελευταίες 15 ημέρες του Μαΐου.

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου, το στοκ των συντάξεων, τη νομοθεσία για τη λειτουργία της μονάδας JustStat του υπουργείου Δικαιοσύνης. Εκκρεμούν επίσης και οι δράσεις από τον χρηματοπιστωτικό τομέα που θεωρούνται «κομβικές» όπως για παράδειγμα οι εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. Κατσέλη, του συνόλου των εκκρεμών κρατικών εγγυήσεων και το μεταβατικό σχήμα προστασίας για ευάλωτους οφειλέτες με κύρια κατοικία.

Και το νέο σύστημα EISPRAXIS της ΑΑΔΕ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις εκκρεμότητες. Το σύστημα φαίνεται πως θα μπει σε λειτουργία στο τέλος Σεπτεμβρίου παρά το γεγονός ότι είχε προγραμματιστεί για τον τρέχοντα μήνα.

Η Κομισιόν στην έκθεση του Μαΐου θα επισημαίνει την ανάγκη να παραμείνει η χώρα προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική εξυγίανση, καθώς τα παραπάνω θα ανοίξουν μέσα στο 2023 τον δρόμο για την ανάκτηση της πολυπόθητης επενδυτικής βαθμίδας.

Στη συνάντηση που θα γίνει σήμερα με τους θεσμούς η ελληνική πλευρά θα ενημερώσει για τις επόμενες κινήσεις στο «καυτό» ζήτημα της ακρίβειας αφού θα γίνει προσπάθεια να λάβει το «ναι» για παρεμβάσεις που αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για συγκεκριμένα βασικά είδη διατροφής και την επέκταση -και ενδεχομένως αν απαιτηθεί και αύξηση- του ποσού της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να αποσβεστεί μέρος της πληθωριστικής ζημιάς για οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι έχει εισηγηθεί και η πλήρης κάλυψη των αυξήσεων στα τιμολόγια για ευάλωτα νοικοκυριά με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα στόχος είναι και τον Μάιο να παραμείνει η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης.

Το οικονομικό επιτελείο θα δώσει στοιχεία και για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών μεγεθών του προϋπολογισμού προς το χειρότερο και των δεικτών της οικονομίας, καθώς με βάση το Πρόγραμμα Σταθερότητας που θα σταλεί τέλος του μήνα στις Βρυξέλλες ο πήχης της ανάπτυξης φτάνει στο 2,5%

Ο στόχος για το πρωτογενές έλλειμμα ανεβαίνει πάνω από το 1,8% του ΑΕΠ έναντι αρχικής εκτίμησης για 1,2% του ΑΕΠ, λόγω των μέτρων στήριξης.

