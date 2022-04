Πολιτισμός

Βασίλισσα Ελισάβετ: Σε δημοπρασία χαρτονομίσματα με πορτρέτα της

Εκατοντάδες είναι τα χαρτονομίσματα με τα πορτρέτα της Βασίλισσας Ελισάβετ, τα οποία βγαίνουν σε δημοπρασία.

Ο οίκος Dix Noonan Webb που ειδικεύεται στις πωλήσεις νομισμάτων, μεταλλίων και κοσμημάτων διοργανώνει δημοπρασία χαρτονομισμάτων με πορτρέτα της βασίλισσας Ελισάβετ Β' του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη δημοπρασία με τίτλο «The Platinum Jubilee Collection» (Το Πλατινένιο Ιωβηλαίο) συλλέκτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ 500 χαρτονομισμάτων απ' όλες τις γωνιές της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διοργανώνουμε αυτή τη δημοπρασία που συμπίπτει με τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας. Κανένας άλλος μονάρχης δεν έχει εμφανιστεί σε τόσα πολλά χαρτονομίσματα διαφορετικών χωρών. Όχι μόνο την απεικονίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της, αλλά είναι και θαυμάσια έργα τέχνης που δείχνουν την εξέλιξη και την ιστορία του χαρτονομίσματος» ανέφερε η Τομασίνα Σμιθ, υπεύθυνη της δημοπρασίας.

Το πρώτο χαρτονόμισμα με πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν των πέντε σελινίων και εκτυπώθηκε στις Βερμούδες στις 20 Οκτωβρίου του 1952, το έτος της ανάρρησής της στον θρόνο. Η αξία του εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 500 αγγλικές λίρες.

Χαρτονόμισμα των 100 αγγλικών λιρών από τη Μπελίζ που χρονολογείται το 1980 αναμένεται να πωληθεί 1.800 αγγλικές λίρες και ένα άλλο των πέντε αγγλικών λιρών από την Αυστραλία του 1990 εκτιμάται ότι θα αγοραστεί στην τιμή των 1.000 αγγλικών λιρών.

Ο κατάλογος της δημοπρασίας θεωρείται επίσης συλλεκτικό κομμάτι, καθώς περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε χαρτονόμισμα, μαζί με στοιχεία για κάθε χαραγμένο πορτρέτο της βασίλισσας που έχει εμφανιστεί σε τραπεζογραμμάτιο.

Μεταξύ άλλων έχουν συμπεριληφθεί λεπτομέρειες για τα κοσμήματα που φορά και τις πρωτότυπες φωτογραφίες που ενέπνευσαν τους χαράκτες.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου.

