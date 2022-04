Life

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: ένας θάνατος και αποκαλύψεις που... “καίνε” (εικόνες)

Οι "Άγριες Μέλισσες" συνεχίζονται με 4 νέα επεισόδια, που θα μαγνητίσουν το τηλεοπτικό κοινό...

Δευτέρα 11 Απριλίου - Επεισόδιο 97

Ο Νικηφόρος κι ο Κωνσταντής ξαφνιάζονται με την πρόταση του Δούκα να τους παραχωρήσει την περιουσία του κι αποφασίζουν να το συζητήσουν με τις αδελφές Σταμίρη, πριν πάρουν την τελική απόφαση. Ο Λάμπρος με τον Ζάχο παίρνουν μια πολύ σημαντική πληροφορία. Η σχέση Δούκα - Μυρσίνης φαίνεται πως διαλύεται οριστικά. Το Διαφάνι είναι προβληματισμένο με την απόφαση των Καρυών να δεχτούν την πρόταση του Δούκα. Ο Σταμάτης επιστρέφει μετανιωμένος και για να πείσει τον Ζαχαρία να τον ξαναδεχτεί, παίρνει μια σημαντική απόφαση. Ένας θάνατος θα ταρακουνήσει το σπίτι των Σεβαστών, ενώ ο Ακύλας βλέποντας πως χάνει τη μάχη, ξεκινάει σφοδρότερο πόλεμο, έτοιμος να φτάσει στα άκρα.

Τρίτη 12 Απριλίου - Επεισόδιο 98

Ο Νικηφόρος νιώθει ενοχές απέναντι στη Ρένα, αλλά και στην Ασημίνα. Ο Ζάχος με τον Λάμπρο, μετά τις αποκαλύψεις του Τάσσιου, αποφασίζουν να γραφτούν σε μια σκακιστική λέσχη για να πλησιάσουν τον άνθρωπο που μιλάει στις ταινίες. Ο Ακύλας «χτίζει» από την αρχή τους Άβαντες, κάνοντας έξαλλο τον Μελέτη που είναι αποκλεισμένος. Ο Παναγιώτης αποκαλύπτει τα αισθήματά του στη Βιολέτα, ενώ ο Σταμάτης προσπαθεί να εξιλεωθεί απέναντι στον Ζαχαρία, που τον παράτησε. Η Δρόσω μοιράζεται με τις αδελφές της τις ανησυχίες της πως μετά τον γάμο δε θα μπορεί να μένει μαζί με τον Σέργιο και η Ασημίνα ομολογεί πως κοιμήθηκε με τον Νικηφόρο. Η Κορίνα πάει στην «Πανδώρα», μαζί με τον Λευτέρη, για να ακούσει τον Μπάμπη. Ο Μελέτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αλήθεια για την Κορίνα. Η Ουρανία πάει εκδρομή με τον Άλκη, ενώ ο Κυριάκος με τον Σταμάτη βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο.

Τετάρτη 13 Απριλίου - Επεισόδιο 99

Ο Μελέτης ανακαλύπτει το πάθος μεταξύ Κορίνας και Μπάμπη, αλλά τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή. Ο Ακύλας καταφέρνει να πάρει πίσω τα χρήματά του και το χωριό μαθαίνει την αλήθεια για την κλοπή. Ο Κυριάκος παίρνει μια απόφαση που θ’ αλλάξει τη ζωή της οικογένειάς του. Ο Ακύλας συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον του Δούκα, με βρώμικα μέσα. Ο Δάκης θα πάρει μια πληροφορία για τη Δρόσω και τον Νώντα, που θα βάλει την ταινία του σε περιπέτειες. Μια ξαφνική σύλληψη θα φέρει την επίμαχη έκθεση σε λάθος χέρια, βάζοντάς τους όλους σε κίνδυνο. Ο Λάμπρος με τον Ζάχο προσεγγίζουν τον αδελφό του Ξανθού, αλλά τους περιμένει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.

Πέμπτη 14 Απριλίου - Επεισόδιο 100

Ο Κυριάκος ομολογεί στην Ουρανία πως ο Μεγαρίτης τον ανακάλυψε. Ο Λάμπρος προσπαθεί να «ψαρέψει» τον Θόδωρο Ξανθό, αλλά αποδεικνύεται δύσκολος αντίπαλος. Ο Ακύλας περνά στην αντεπίθεση και κατηγορεί τον Δούκα πως τον απειλεί, αλλά η μεταβίβαση έχει, ήδη, γίνει στον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή, που αναλαμβάνουν να τα φέρουν σε πέρας από ‘δω και πέρα. Ο Μελέτης ξεκαθαρίζει την κατάσταση στην Κορίνα, που νιώθει εξευτελισμένη. Η Ελένη δέχεται να κρύψει προσωρινά τον Βαρουξή, αλλά η Ασφάλεια, ήδη, ψάχνει στο χωριό. Η έκθεση έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στον Ντούνια, που ζητά εξηγήσεις από τον Ξανθό. Ο Δάκης ανησυχεί για το παρελθόν της Δρόσως και του Νώντα και το ψάχνει, την ίδια στιγμή που ετοιμάζονται για το μεγάλο γύρισμα στο Διαφάνι.

