Πρόσκληση Μπλίνκεν σε Τσαβούσογλου για συνομιλίες

Στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά από πρόκληση του Αμερικανού ομόλογού του Άντονι Μπλίνκεν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου έκανε γνωστό σήμερα ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Άντονι Μπλίνκεν τον προσκάλεσε στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες στις 18 Μαΐου, αφού οι δύο χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα μια προσπάθεια για να βελτιώσουν και να ενδυναμώσουν τις επί μακρόν τεταμένες σχέσεις τους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες μετά τη σύνοδο των ΥΠΕΞ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε επίσης ότι προχωρούν καλά οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει αεροσκάφη F-16 και εξοπλιστικά συστήματα για τον εκσυγχρονισμό των μαχητικών της. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα χαιρετίζει τις αναφορές ότι η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε στο Κογκρέσο μια επιστολή όπου αναφέρει ότι η πώληση αυτή εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και το ΝΑΤΟ.

Ο Τσαβούσογλου ανέφερε επίσης ότι είπε στον Ουκρανό ομόλογό του, τον Ντμίτρο Κουλέμπα, ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μπορούν να διεξάγονται στο εξής στην Τουρκία.

Όπως είπε, υπάρχουν ακόμη περίπου 30 Τούρκοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των συντρόφων τους, αποκλεισμένοι στη Μαριούπολη όπου πιστεύεται ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τον τελευταίο μήνα που η πόλη πολιορκείται και βομβαρδίζεται ανελέητα.

Ο Τσαβούσογλου είπε επίσης ότι συμφώνησε με την Καναδή ομόλογό του Μέλανι Ζολί να εργαστούν για να ξεπεράσουν το εμπάργκο στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας που επέβαλε η Οτάβα και αφορά κυρίως την απαγόρευση πώλησης οργάνων για τα μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη Bayraktar TB2.

